El intenso temporal de nieve que afecta a la cordillera de Mendoza obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia para rescatar a personas que habían quedado aisladas en distintos sectores de la alta montaña. En total, 23 personas fueron asistidas por efectivos de Gendarmería Nacional, que trabajaron en condiciones extremas marcadas por nevadas intensas, viento blanco y escasa visibilidad.

El último procedimiento se concretó en Puente del Inca, donde fueron evacuadas 12 personas. Con ese operativo, el número total de asistidos desde el inicio del temporal ascendió a 23. Del total, cinco fueron rescatados en Horcones, cuatro en Penitentes y dos en Las Cuevas.

Las tareas estuvieron a cargo de la Sección Reforzada Punta de Vacas, bajo la conducción del segundo comandante Herrera, con el apoyo del personal del Escuadrón 27 Uspallata de la Región X de Gendarmería Nacional.

Los rescatistas debieron trabajar en un escenario complejo, con importantes acumulaciones de nieve. Según los registros oficiales, hasta la mañana del sábado había 3,30 metros de nieve en Las Cuevas, 2 metros en Puente del Inca y Penitentes, y 1,50 metros en Los Puquios.

El temporal comenzó el miércoles y se intensificó el jueves, lo que obligó a cerrar completamente la circulación en la alta montaña. El viento blanco redujo la visibilidad a niveles mínimos, complicando tanto los operativos de rescate como el tránsito por la zona.

Las autoridades informaron que las nevadas persistirán durante el fin de semana y advirtieron que las condiciones meteorológicas adversas podrían extenderse hasta el 31 de julio. Además de las precipitaciones níveas, se esperan fuertes ráfagas de viento y la continuidad del viento blanco, un fenómeno que dificulta la orientación y eleva el riesgo para quienes permanezcan o intenten ingresar a la cordillera.

Frente a este panorama, los organismos de seguridad recomendaron evitar cualquier desplazamiento hacia la alta montaña hasta que mejoren las condiciones climáticas y respetar las disposiciones vigentes para prevenir nuevos incidentes.