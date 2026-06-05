Momentos de extrema tensión se vivieron en el norte de Neuquén cuando un colectivo de larga distancia que transportaba a 41 pasajeros quedó colgado al borde de un barranco tras despistarse en la Ruta Provincial 6. El incidente ocurrió en la zona de Pampa Tril, a unos 40 kilómetros de Buta Ranquil, y obligó a desplegar un amplio operativo de rescate durante la madrugada.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Buta Ranquil, el vehículo quedó suspendido sobre una banquina con un desnivel de aproximadamente 15 metros luego de salirse de la calzada debido al barro acumulado por las condiciones climáticas adversas. La situación fue considerada de alto riesgo por los equipos de emergencia que trabajaron en el lugar.

El problema se agravó cuando la unidad sufrió una falla eléctrica que impidió volver a ponerla en marcha. Como consecuencia, también dejó de funcionar la calefacción, obligando a los pasajeros y a los dos choferes a soportar durante varias horas temperaturas bajo cero mientras aguardaban asistencia mecánica.

Ante la complejidad de la maniobra, los bomberos solicitaron apoyo al municipio local, que aportó una motoniveladora para estabilizar y retirar el colectivo sin que cayera al barranco. Paralelamente, mecánicos provenientes de Rincón de los Sauces trabajaron para solucionar los problemas técnicos de la unidad.

Finalmente, cerca de las 3 de la madrugada, el vehículo pudo ser liberado gracias al trabajo coordinado entre los equipos de emergencia, la maquinaria vial y la pericia del conductor. No se registraron heridos entre los ocupantes, aunque el susto fue enorme para quienes vivieron horas de incertidumbre en medio del frío extremo.

De las 41 personas que viajaban en el colectivo, dos eran menores de edad. Un pequeño grupo decidió descender en Buta Ranquil, mientras que el resto continuó viaje hacia Mendoza una vez finalizado el operativo. Las autoridades destacaron que el desenlace pudo haber sido mucho más grave y calificaron el episodio como una verdadera tragedia evitada.