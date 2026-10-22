Dos hermanos alemanes de 13 y 16 años fueron rescatados con hipotermia grave en los Alpes italianos, luego de que sus padres los dejaran continuar solos una excursión de montaña. Los adolescentes quedaron atrapados durante horas a más de 2.300 metros de altura, frente a un refugio que encontraron cerrado, sin abrigo suficiente y expuestos a las bajas temperaturas nocturnas.

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo 18 de octubre, en la región de Tirol del Sur, Italia. La familia había iniciado una caminata desde la localidad de Toblach, pero después de varias horas los adultos decidieron regresar y permitieron que sus hijos continuaran el recorrido sin compañía.

Según informó Euronews, los padres consideraron que ambos adolescentes tenían experiencia suficiente para completar la travesía y pasar la noche en el refugio Bonnerhütte. Sin embargo, ninguno había comprobado previamente si el establecimiento permanecía abierto.

Llegaron al refugio y descubrieron que estaba cerrado

Tras superar más de 1.000 metros de desnivel, los hermanos alcanzaron el refugio de montaña y se encontraron con una situación inesperada: el lugar había cerrado sus puertas una semana antes, tras finalizar la temporada de actividades.

Sin posibilidad de ingresar al edificio, los menores quedaron a la intemperie en una zona donde las temperaturas pueden descender por debajo de cero durante la noche. Además, no contaban con la vestimenta ni los elementos necesarios para soportar durante horas las condiciones de la alta montaña.

La situación se volvió crítica con el paso del tiempo. Recién alrededor de la 1 de la madrugada se activó una alerta de emergencia que permitió movilizar al Servicio de Rescate en Montaña de Val Pusteria.

Los encontraron con hipotermia grave y debieron hospitalizarlos

Los rescatistas llegaron hasta el lugar y encontraron a los adolescentes en condiciones preocupantes. Ambos presentaban hipotermia grave debido a la prolongada exposición al frío y uno de ellos había comenzado a vomitar.

El personal especializado logró asistirlos y estabilizarlos antes de trasladarlos al Hospital de San Candido, donde recibieron atención médica.

Afortunadamente, los hermanos evolucionaron favorablemente y pudieron recibir el alta hospitalaria, sin que se informaran secuelas permanentes.

Tras el operativo, los integrantes del servicio de rescate cuestionaron duramente la decisión de los padres. Calificaron lo ocurrido como una "gran imprudencia" y señalaron que situaciones de semejante irresponsabilidad son poco frecuentes.

El episodio también puso de manifiesto los riesgos de realizar excursiones sin verificar previamente las condiciones meteorológicas, el equipamiento necesario y la disponibilidad de los refugios de montaña.

De acuerdo con la información difundida, las autoridades locales analizan las circunstancias del caso y no descartan posibles consecuencias legales para los padres.