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Rescataron a dos jóvenes turistas que no podían bajar del Cerro Tres Marías
POR REDACCIÓN
Un importante operativo de rescate se desplegó en el Cerro Tres Marías, en el departamento Rivadavia, para asistir a dos jóvenes que no podían descender por sus propios medios tras realizar una caminata por la zona serrana.
El procedimiento se inició luego de que un turista alertara a las autoridades sobre la situación. Según informó, dos amigos oriundos de la provincia de Buenos Aires habían quedado varados en el cerro y necesitaban ayuda para regresar de manera segura.
Tras recibir el aviso, personal de la Comisaría 14ª, efectivos de la División Geras, Bomberos de la Policía de San Juan y Bomberos Voluntarios montaron un operativo de búsqueda y rescate.
Los equipos especializados realizaron el ascenso por el sector señalado y, luego de localizarlos, asistieron a los jóvenes durante el descenso hasta la base del cerro, donde pudieron completar el operativo sin inconvenientes.
Los rescatados tienen 19 y 26 años y son oriundos de la localidad de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con el informe oficial, ambos se encontraban en buen estado de salud y no fue necesario trasladarlos a un centro asistencial.
Las autoridades recordaron la importancia de planificar este tipo de recorridos, informarse sobre la dificultad de los senderos y evitar ascensos sin el equipamiento adecuado, especialmente en zonas serranas de difícil acceso.