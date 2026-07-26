Un importante operativo de rescate se desplegó en el Cerro Tres Marías, en el departamento Rivadavia, para asistir a dos jóvenes que no podían descender por sus propios medios tras realizar una caminata por la zona serrana.

El procedimiento se inició luego de que un turista alertara a las autoridades sobre la situación. Según informó, dos amigos oriundos de la provincia de Buenos Aires habían quedado varados en el cerro y necesitaban ayuda para regresar de manera segura.

Tras recibir el aviso, personal de la Comisaría 14ª, efectivos de la División Geras, Bomberos de la Policía de San Juan y Bomberos Voluntarios montaron un operativo de búsqueda y rescate.

Los equipos especializados realizaron el ascenso por el sector señalado y, luego de localizarlos, asistieron a los jóvenes durante el descenso hasta la base del cerro, donde pudieron completar el operativo sin inconvenientes.

Los rescatados tienen 19 y 26 años y son oriundos de la localidad de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con el informe oficial, ambos se encontraban en buen estado de salud y no fue necesario trasladarlos a un centro asistencial.

Las autoridades recordaron la importancia de planificar este tipo de recorridos, informarse sobre la dificultad de los senderos y evitar ascensos sin el equipamiento adecuado, especialmente en zonas serranas de difícil acceso.