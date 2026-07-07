Una investigación de varios meses permitió desarticular una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. El operativo terminó con el rescate de ocho mujeres y la detención de cinco personas tras procedimientos realizados en Buenos Aires y Tucumán.

La causa fue impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional y ejecutada por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA). Los investigadores determinaron que la organización captaba mujeres en situación de vulnerabilidad mediante falsas ofertas laborales.

La investigación comenzó en agosto de 2025, cuando personal del Departamento Trata de Personas de la PFA detectó la llegada a la Terminal de Ómnibus de Retiro de dos mujeres provenientes de Tucumán. Una de ellas tenía un pedido de paradero vigente solicitado por sus familiares.

Ante esa situación se activó el Protocolo de Alerta Temprana y especialistas realizaron entrevistas que permitieron detectar indicadores vinculados al delito de trata de personas. Según la causa, una de las mujeres había sido engañada con una propuesta de trabajo y trasladada al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para ser explotada sexualmente.

Cómo operaba la organización

De acuerdo con la investigación, la red tenía integrantes con diferentes funciones. En Tucumán, una mujer se encargaba de captar a las posibles víctimas, mientras que un hombre realizaba los traslados hacia Buenos Aires mediante vehículos particulares o transporte de larga distancia.

Una vez en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las mujeres eran explotadas sexualmente en departamentos de alquiler temporario. Esta modalidad era utilizada para evitar controles y dificultar la intervención de las autoridades.

Durante la investigación, la Policía Federal realizó tareas de inteligencia y utilizó el recurso denominado “Agente Revelador Digital”, que permitió reunir pruebas sobre el funcionamiento de la organización e identificar a sus integrantes.

Allanamientos y detenidos

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7 ordenó siete allanamientos: dos en Villa Tesei, uno en Castelar, tres en el barrio porteño de Palermo y uno en Yerba Buena, Tucumán.

Los procedimientos contaron con la colaboración de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (Duoie) Tucumán-Sur. Durante los operativos fueron rescatadas ocho mujeres víctimas de explotación sexual y quedaron detenidas cinco personas.

Entre los detenidos hay tres mujeres —dos de nacionalidad colombiana y una argentina— y dos hombres venezolanos.

Además, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, notebooks, CPU, tarjetas SIM, cuadernos con anotaciones y otros elementos considerados de interés para la causa.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia por una causa relacionada con la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.