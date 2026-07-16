La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó una escena de máxima tensión lejos del estadio. En pleno centro de Londres, un hincha albiceleste debió ser escoltado por la Policía Metropolitana luego de quedar rodeado por decenas de simpatizantes ingleses tras la derrota de los Three Lions.

El episodio ocurrió sobre Regent Street St James's, a pocos metros de Piccadilly Circus, una de las zonas más transitadas de la capital británica. Vestido con la camiseta de la Selección Argentina, el joven quedó en medio de una multitud de hinchas locales que todavía no asimilaban la eliminación.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en las redes sociales, muestran el momento en que varios efectivos forman un cordón de seguridad alrededor del argentino y lo acompañan hasta una camioneta policial para retirarlo del lugar.

Durante el recorrido, el simpatizante recibió silbidos, insultos y abucheos de parte de los fanáticos ingleses, mientras decenas de personas registraban la escena con sus teléfonos celulares.

La intervención policial permitió despejar el camino para que el móvil abandonara la zona sin mayores inconvenientes. Según informaron medios británicos, no hubo detenidos ni se registraron agresiones físicas contra el hincha argentino.

Hasta el momento tampoco trascendió que el simpatizante hubiera provocado a los presentes. Todo indica que el operativo tuvo un carácter preventivo, una práctica habitual de las fuerzas de seguridad británicas cuando se producen cruces entre parcialidades rivales después de encuentros de alto riesgo.

La bronca de los ingleses se explica por el desenlace del partido. Después de ponerse en ventaja con un gol de Anthony Gordon, Inglaterra quedó a un paso de la final. Sin embargo, la reacción argentina cambió la historia: Enzo Fernández igualó el marcador a los 85 minutos y Lautaro Martínez, en tiempo de descuento, marcó el 2-1 definitivo que clasificó al equipo de Lionel Scaloni.

Mientras miles de argentinos celebraban la clasificación en las calles del país, en Londres la alegría de un hincha terminó con un fuerte operativo policial que evitó que la situación pasara a mayores.