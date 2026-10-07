Un poblador de más de 100 años fue evacuado desde una zona de difícil acceso del Parque Nacional Lanín luego de presentar complicaciones de salud. Se trata de Martín Lemuñir, un antiguo habitante de la región cuya edad se estima entre los 102 y 103 años y que vive frente al volcán Lanín, a orillas del lago Huechulafquen.

El operativo tuvo una particularidad: para llegar hasta su vivienda fue necesario cruzar el lago en lancha. La asistencia fue solicitada por la Administración del Parque Nacional Lanín y estuvo a cargo de personal de Gendarmería, guardaparques, pobladores de la zona y personal sanitario.

Una vivienda a la que solo se llega por agua

Lemuñir vive solo en un campo ubicado en el margen sur del lago Huechulafquen, en el sector de Curruhue. El lugar se encuentra a unos 65 kilómetros de San Martín de los Andes y presenta importantes dificultades de acceso.

Ante la necesidad de que recibiera atención médica, integrantes del Grupo “La Unión”, dependiente del Escuadrón 33 “San Martín de los Andes”, se desplazaron en una embarcación hasta la zona donde se encontraba el hombre.

El comandante Víctor Ortiz, segundo jefe del Escuadrón 33, explicó que la única manera de llegar hasta la vivienda es por vía lacustre.

La ubicación y las condiciones climáticas hicieron más complejo el procedimiento. Durante el operativo hubo lluvia y nieve, mientras los equipos debían coordinar el traslado desde la vivienda hasta la costa del lago y luego hacia un punto donde pudiera continuar el recorrido sanitario.

Del lago al hospital

Una vez que los equipos lograron llegar hasta Lemuñir, comenzó la evacuación. El hombre fue trasladado en embarcación hasta la costa del lago Huechulafquen y posteriormente derivado al Hospital de Junín de los Andes.

Según informaron desde Gendarmería, el procedimiento se desarrolló sin inconvenientes. El poblador permanece estable y acompañado por sus familiares en el centro de salud.

La intervención fue posible gracias al trabajo conjunto entre Gendarmería, la Administración del Parque Nacional Lanín, guardaparques, integrantes de la comunidad Lafkenche y vecinos que conocen el territorio.

Una vida frente al volcán Lanín

Por su edad, su historia en la zona y el particular lugar donde eligió vivir, Lemuñir es considerado una figura emblemática entre los habitantes del Parque Nacional Lanín.

Su vivienda se encuentra en un entorno cordillerano, frente a uno de los paisajes más reconocidos de la Patagonia. El aislamiento del lugar hace que cualquier emergencia médica requiera una planificación especial y, en este caso, obligó a utilizar el lago como vía de acceso y evacuación.

El aviso de un vecino permitió activar el operativo y concretar el traslado del centenario poblador para que pudiera recibir atención médica.