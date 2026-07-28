Momentos de extrema tensión se vivieron en Santa Lucía cuando una vivienda se incendió y una familia integrada por dos adultos y tres niños debió ser rescatada en medio de las llamas. Gracias a la rápida intervención de Bomberos y personal policial, todos los ocupantes lograron salir con vida, aunque la casa sufrió importantes daños materiales.

El siniestro se produjo en una vivienda del asentamiento Pedro Echagüe. Las llamas se propagaron rápidamente por distintos sectores de la propiedad, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia para evitar que el fuego alcanzara inmuebles cercanos y para asistir a las personas que permanecían en el interior.

De acuerdo con la información difundida, la familia logró ser evacuada antes de que el incendio se extendiera por completo. Los tres menores fueron puestos a resguardo junto a sus padres y, pese al dramático episodio, ninguno sufrió lesiones de gravedad.

Tras controlar el foco ígneo, los bomberos realizaron las tareas de enfriamiento y comenzaron las pericias para establecer qué originó el incendio. Hasta el momento, las causas del siniestro no fueron confirmadas oficialmente y continúan bajo investigación.

Las pérdidas materiales fueron de consideración y la familia quedó prácticamente sin pertenencias. Mientras avanzan las actuaciones correspondientes, vecinos de la zona comenzaron a organizar una campaña solidaria para colaborar con los damnificados tras el incendio.