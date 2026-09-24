Patita, una gata que había sido robada de un hostel ubicado en el centro de San Carlos de Bariloche, fue recuperada mediante un allanamiento y restituyeron el animal a su legítima dueña. El procedimiento fue ordenado por la Justicia luego de una denuncia penal y del aporte de registros de cámaras de seguridad, fotografías y conversaciones que permitieron avanzar con la investigación.

El caso había comenzado meses atrás, cuando una joven que anteriormente se había alojado en el establecimiento comenzó a frecuentarlo y a mostrar interés por la mascota. Según relató Iara Mansilla, propietaria de Patita, la mujer incluso le compraba alimento a la gata durante sus visitas.

La situación cambió cuando la joven regresó al hostel y se llevó al animal sin autorización. Ante los reclamos de la propietaria, se negó a devolverla, por lo que el conflicto terminó en una denuncia ante la Justicia.

Investigación y allanamiento

Para respaldar la denuncia, la dueña aportó distintos elementos que fueron incorporados a la investigación. Entre ellos había registros de las cámaras de seguridad del hostel, fotografías y capturas de conversaciones de chat que permitían acreditar la retención de la gata.

Con estas pruebas, la Justicia ordenó un allanamiento en un domicilio particular de Bariloche. Durante el operativo, la Policía logró recuperar a Patita, que fue entregada a las autoridades y posteriormente restituida formalmente a su propietaria.

Control veterinario

Después del reencuentro, Patita fue sometida a un control veterinario integral por parte de profesionales de la Dirección de Sanidad Animal de la Municipalidad de Bariloche.

Los especialistas constataron que la gata se encontraba en buen estado general de salud. Además, le realizaron análisis complementarios para descartar la presencia de parásitos.

De esta manera, el caso terminó con el regreso de Patita junto a su dueña, después de varias semanas de reclamos, investigación y actuaciones judiciales.