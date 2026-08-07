Rescataron a una joven de 20 años que era víctima de explotación sexual y detuvieron a cuatro personas acusadas de integrar una organización dedicada a captar y explotar mujeres a través de un sitio pornográfico. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía Bonaerense, a partir de una investigación de la SubDDI Villa Gesell, dependiente de la DDI Dolores, junto con la DDI La Plata.

La causa comenzó el 29 de julio, cuando una mujer de 41 años denunció que su hija había sido captada para ejercer la prostitución. De acuerdo con su relato, la joven había recibido una propuesta de trabajo en Pinamar, donde le realizaron una sesión de fotos que posteriormente fue publicada en una página pornográfica.

La situación tomó otra dimensión cuando la joven manifestó su intención de regresar a su domicilio. Según declaró posteriormente, fue amenazada para impedir que abandonara la organización. Luego fue trasladada a La Plata, donde habría permanecido bajo amenazas y con su documentación, teléfono celular y dinero obtenido por los servicios sexuales retenidos.

A partir de las tareas investigativas, los detectives establecieron que detrás de la actividad existía una estructura dedicada a captar, trasladar y explotar sexual y económicamente a mujeres mediante el sitio denominado “Gemidos TV”. En el caso de la joven rescatada, sus fotografías eran difundidas bajo el seudónimo “Lolita”.

La declaración que permitió avanzar sobre la organización

El 5 de agosto, la víctima se presentó espontáneamente en la DDI La Plata, acompañada por otra mujer. Desde esa dependencia se comunicaron con el fiscal Walter Mercuri, titular de la UFI N° 8 de General Madariaga, quien mantuvo una videollamada con la joven.

Frente al fiscal, la mujer aseguró que era retenida mediante amenazas y obligada a trabajar para la organización. Durante su declaración también identificó como presunta líder a Luana Débora Judit Meza Romero, de 40 años y oriunda de Villa Gesell.

Según fuentes judiciales citadas en la investigación, Meza Romero había sido condenada en 2025 a dos años de prisión en otra causa relacionada con la explotación de mujeres.

Allanamientos en Pinamar y La Plata

Con los elementos reunidos durante la investigación, el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial Dolores ordenó dos allanamientos. Uno se realizó en un edificio ubicado sobre Avenida Libertador, en Pinamar, y el otro en un domicilio de calle 63 entre 7 y 8, en La Plata.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron cinco teléfonos celulares, una notebook y una tablet, además de distintos elementos que quedaron incorporados a la causa.

Entre los objetos incautados había 79 prendas de contenido erótico, cinco juguetes sexuales, dos pares de zapatillas femeninas y una gorra, entre otros elementos.

También se secuestraron dos preservativos con restos que serán sometidos a peritajes, un protector íntimo femenino, $3.397.500 en efectivo, 1.100 dólares, el DNI de la joven rescatada y documentación considerada de interés para la investigación.

La causa continúa bajo investigación judicial mientras los cuatro detenidos quedan vinculados a la organización que, según la hipótesis de los investigadores, se dedicaba a la captación, traslado y explotación sexual y económica de mujeres.