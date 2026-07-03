El rápido accionar de efectivos policiales permitió salvar la vida de una niña que sufrió una presunta intoxicación por monóxido de carbono durante la madrugada de este viernes en una vivienda del barrio 2 de Abril, en el departamento Chimbas.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:41, cuando personal de la Comisaría 17° realizaba recorridas preventivas por la zona. En ese momento, una mujer les hizo señas desesperadamente para pedir ayuda, por lo que los uniformados ingresaron de inmediato al domicilio.

Dentro de la vivienda encontraron a la menor sin signos aparentes de respiración. Ante la gravedad de la situación, los efectivos comenzaron de inmediato con maniobras de reanimación mientras solicitaban apoyo para concretar el traslado de urgencia.

Minutos después, con la llegada de un móvil policial, la niña fue trasladada junto a su padre al Hospital Giordano, en Albardón, donde fue recibida por la médica Andrea Gómez, quien le brindó los primeros auxilios y le suministró oxígeno.

Gracias a la rápida intervención del personal policial y del equipo médico, la menor logró estabilizarse. Según indicó la profesional que la asistió, el cuadro sería compatible con una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono.

De acuerdo con el testimonio del padre, dentro de la vivienda habían utilizado un brasero para calefaccionarse, circunstancia que habría provocado la acumulación del gas y la posterior intoxicación de la niña.

La paciente permanece internada bajo observación médica, con asistencia de oxígeno, aunque se encuentra estable y fuera de peligro.

El caso vuelve a poner de manifiesto la importancia de extremar las medidas de prevención durante el invierno, especialmente al utilizar braseros o artefactos de combustión en ambientes cerrados, debido al riesgo que representa la acumulación de monóxido de carbono, un gas altamente tóxico, incoloro e inodoro.