Una mujer venezolana de 69 años, identificada como Marlene Santana, fue rescatada con vida en la zona de La Guaira, Venezuela, luego de haber permanecido cerca de cuatro días atrapada bajo los escombros de su vivienda, que colapsó a raíz de los dos terremotos registrados el miércoles pasado.

El rescate se produjo en una operación de emergencia en la que participaron rescatistas internacionales, entre ellos equipos provenientes de El Salvador, quienes lograron ubicarla con vida entre los restos de la estructura derrumbada en la urbanización Playa Grande.

Según su propio relato, Santana quedó atrapada tras un fuerte golpe en la cabeza cuando su casa de cuatro pisos se vino abajo. Desde ese momento, permaneció en un espacio reducido, con escasa visibilidad, sin luz y con condiciones extremas, intentando conservar la respiración y mantenerse consciente.

Durante su tiempo bajo los escombros, la mujer aseguró haber escuchado voces y movimientos de los equipos de rescate, así como la presencia de un perro entrenado para búsqueda de sobrevivientes, lo que le dio esperanzas de ser encontrada.

El momento decisivo del rescate llegó cuando los equipos lograron establecer contacto con ella y guiarla para intentar salir. Según relató, pese al dolor físico y el agotamiento, recibió indicaciones precisas para hacer un último esfuerzo que le permitió arrastrarse hasta ser finalmente retirada de los restos del inmueble.

Al ser liberada, y en medio del estado de shock, lo primero que pidió fue una gaseosa cola. Sin embargo, los médicos que la atendieron priorizaron su estabilización e indicaron hidratación intravenosa debido a su delicado estado de salud.

Actualmente permanece internada en un hospital público del este de Caracas, donde su evolución es monitoreada. Su mayor preocupación, según declaró, es el paradero de su esposo, su hija y su hermana, de quienes aún no tiene información.

Las autoridades venezolanas informaron que la tragedia dejó un saldo de miles de víctimas entre fallecidos y heridos, mientras continúan las tareas de búsqueda en distintas zonas afectadas por el desastre.