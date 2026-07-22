Una pareja fue rescatada durante la madrugada del lunes luego de permanecer 44 horas atrapada dentro de una camioneta en medio de la nieve y soportar temperaturas de hasta 22 grados bajo cero en un camino cercano a la Ruta Provincial 43, en la provincia de Santa Cruz.

El dramático episodio comenzó el sábado por la mañana, cuando José Guillermo Bilbao y Noelia Gissella Siares intentaban llegar al sector de Cerro Piedra por un antiguo camino alternativo, ya que la ruta habitual permanecía bloqueada por la acumulación de nieve.

Mientras transitaban por el lugar, la camioneta quedó encajada y sin posibilidades de continuar el recorrido. Sin señal y en medio de un paisaje completamente cubierto por la nieve, la pareja decidió permanecer dentro del vehículo a la espera de ser encontrada.

Cómo lograron soportar el frío extremo

Durante las casi dos jornadas que permanecieron aislados, Bilbao y Siares administraron cuidadosamente el combustible disponible para evitar quedarse sin calefacción.

Según trascendió, encendían el motor durante breves lapsos para calefaccionar el habitáculo y luego lo apagaban con el objetivo de conservar combustible hasta la llegada del rescate.

En ese período, la temperatura descendió hasta -22 °C, una condición extrema que incrementó el riesgo para ambos ocupantes.

La búsqueda comenzó luego de que el hermano de Bilbao advirtiera que la pareja no había regresado y realizara la denuncia ante las autoridades el sábado por la tarde.

Los primeros intentos de localización se vieron complicados por las intensas nevadas, la escasa visibilidad y las difíciles condiciones del terreno.

El rescate

El domingo, los equipos de búsqueda localizaron a otro matrimonio joven que también había quedado atrapado en la misma zona. En un primer momento, los rescatistas creyeron que se trataba de la pareja desaparecida, lo que demoró la continuidad del operativo hacia el lugar donde finalmente se encontraban Bilbao y Siares.

Recién cerca de las 4.30 del lunes, un operativo conjunto integrado por Vialidad Provincial, Gendarmería Nacional, el Grupo de Operaciones Especiales de Rescate (GOER) y la Policía de Santa Cruz logró dar con la camioneta.

Pese a haber permanecido casi dos días aislados y expuestos a condiciones climáticas extremas, ambos fueron encontrados conscientes y en buen estado de salud, por lo que no requirieron atención médica de urgencia.

El operativo concluyó con éxito y volvió a poner de manifiesto los riesgos de transitar por caminos alternativos en zonas cordilleranas durante el invierno, especialmente cuando las nevadas reducen la visibilidad y bloquean las rutas habilitadas.