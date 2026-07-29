Rescataron animales autóctonos que estaban en cautiverio en Caucete

Personal de la Unidad Rural Número 3 Los Médanos concretó un procedimiento contra la tenencia ilegal de especies nativas en el departamento Caucete, en el marco de la aplicación de la Ley Provincial de Fauna Número 941-R.

La intervención policial surgió a partir de labores de investigación previas que alertaron sobre la presencia de animales silvestres en el interior de una propiedad privada de la zona.

Con una orden expedida por la Jueza de Paz Letrada de Caucete, los efectivos ingresaron a la vivienda para efectuar la inspección y el posterior secuestro de los ejemplares hallados. En el lugar se encontraron un guanaco hembra adulto de pelaje marrón y vientre blanco, una liebre y 8 aves autóctonas, entre las que se contabilizaron tres zorzales mandioca, dos corbatitas, un zorzal negro, un tordo y un estornino moteado.

Durante el registro del inmueble, los uniformados también incautaron las jaulas donde permanecían encerradas las aves y 5 trampas de piso diseñadas para la captura de zorros.

A raíz de los hallazgos, se notificó a un habitante del departamento, un hombre de apellido R. mayor de edad, y se iniciaron las actuaciones contravencionales correspondientes ante la falta cometida.