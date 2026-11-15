Una historia de esperanza surgió en medio de la tragedia que provocó la explosión de un caño de gas en Lanús, provincia de Buenos Aires. Oreo, uno de los gatos que estaban desaparecidos desde el estallido, fue rescatado con vida después de permanecer atrapado debajo de un metro de escombros durante aproximadamente 24 horas.

El animal vivía en un vivero de la localidad de Remedios de Escalada, uno de los comercios afectados por la explosión ocurrida el viernes. Sus dueños lo buscaban desde el momento del accidente y finalmente recibieron la noticia que esperaban: Oreo había sobrevivido.

El rescate estuvo a cargo de David de Antonio, un bombero que llegó hasta el felino acompañado por su perro. Ambos lograron localizarlo entre los restos del establecimiento y sacarlo con vida.

La noticia fue compartida en redes sociales por sus dueños, quienes agradecieron especialmente la intervención del rescatista. "Muchas gracias a David de Antonio, este ser maravilloso que junto a su perro rescataron a Oreo de abajo de un metro de escombros", expresaron.

En otra publicación, celebraron el hallazgo con una frase que rápidamente se convirtió en símbolo de alivio para la familia: "Oreo apareció en los escombros del vivero. Es nuestro milagro".

Continúa la búsqueda de otros gatos

El rescate de Oreo renovó las esperanzas de quienes todavía buscan a otras mascotas desaparecidas durante el siniestro. Según difundieron desde la agrupación Michis de Lanús, todavía intentan encontrar a Fidel, Kika y Luna.

Los tres gatos vivían con su familia en una vivienda que sufrió importantes daños por la explosión y el incendio. Por eso, vecinos y proteccionistas solicitaron colaboración para difundir sus fotografías y ayudar a localizarlos.

Cómo fue la explosión en Lanús

El estallido ocurrió el viernes en la intersección de las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea, en Remedios de Escalada. Una empresa que realizaba trabajos con una tuneladora dañó una cañería de gas y provocó una fuga que terminó en un incendio y derrumbes.

De acuerdo con el último reporte del Municipio de Lanús, el episodio dejó una persona fallecida, 30 heridas y dos desaparecidas. Siete de los heridos permanecían en grave estado.

Mientras continúan las tareas en la zona, el rescate de Oreo se convirtió en una noticia alentadora para las familias afectadas por la tragedia.