Un bebé de 18 días fue rescatado con vida de entre los restos de un edificio derrumbado en La Guaira, la ciudad más golpeada por los dos terremotos que sacudieron la costa norte de Venezuela. El hallazgo se produjo 32 horas después de los sismos y en medio de un escenario de extrema destrucción.

El operativo de rescate se realizó durante la noche del viernes, iluminado apenas por focos improvisados y en medio de los aplausos de los voluntarios y rescatistas que trabajaban sobre los escombros. Según las imágenes que se viralizaron en redes sociales, el bebé fue pasado de mano en mano por los equipos de emergencia antes de ser limpiado y estabilizado en el lugar.

De acuerdo con la información difundida por el usuario que publicó el video, el recién nacido habría permanecido atrapado durante más de un día dentro del edificio colapsado, aunque logró sobrevivir sin lesiones de gravedad. La madre del niño también fue localizada y rescatada aproximadamente una hora después.

Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron el miércoles con apenas segundos de diferencia y provocaron una devastación masiva en varias ciudades del norte venezolano. La Guaira fue una de las zonas más afectadas, donde numerosos edificios colapsaron por completo y quedaron reducidos a escombros.

Las autoridades informaron que el número de víctimas fatales asciende al menos a 920 personas, mientras continúan las tareas de búsqueda entre los restos de las estructuras derrumbadas. Miles de personas permanecen heridas o desaparecidas en distintos puntos de la región.

El gobierno venezolano dispuso además restricciones de acceso y la militarización de la zona costera para facilitar las tareas de emergencia y control en el área afectada.

El rescate del bebé y su madre fue difundido ampliamente y se convirtió en un símbolo de esperanza en medio de una tragedia que mantiene en vilo al país y a la región. Mientras tanto, continúan las réplicas del sismo, que también se sintieron en Colombia, en un contexto de alta preocupación por la actividad sísmica en la zona.