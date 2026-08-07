Una mujer de 76 años fue rescatada con vida luego de permanecer dos noches a la intemperie en una zona montañosa de difícil acceso en Caspalá, Jujuy. La adulta mayor había sufrido una caída de la mula en la que se desplazaba y quedó inmovilizada en el paraje Salle, una región de alta montaña sin caminos definidos. Finalmente, fue evacuada en un helicóptero sanitario hasta el Hospital Pablo Soria, en San Salvador de Jujuy.

Al llegar al centro de salud, los médicos constataron que la mujer presentaba una fractura de fémur izquierdo y una luxación del hombro izquierdo. A pesar de haber permanecido durante horas inmovilizada y expuesta a las bajas temperaturas, su estado general fue informado como favorable.

El accidente ocurrió en una zona de alta montaña y de muy difícil acceso, donde no existen caminos definidos. La mujer quedó aislada luego de la caída y permaneció durante dos noches sin poder movilizarse.

Un baqueano logró encontrarla y activar el rescate

La situación pudo ser advertida gracias a la intervención de un baqueano, quien encontró a la mujer en medio del terreno montañoso. Tras conseguir señal telefónica, logró comunicarse y dar aviso a los servicios de emergencia.

A partir de esa comunicación se puso en marcha un amplio operativo para localizar, asistir y evacuar a la adulta mayor.

El procedimiento fue coordinado por el SAME y contó con la participación de la Agencia Provincial de Aviación, Bomberos, Policía, personal municipal y un agente sanitario.

Los rescatistas caminaron 12 horas para llegar hasta ella

Mientras el helicóptero sanitario permanecía preparado para realizar la evacuación, un equipo de 14 rescatistas inició una caminata de aproximadamente 12 horas para alcanzar el lugar donde se encontraba la mujer.

El recorrido se desarrolló en medio de un terreno complejo y sin caminos definidos. Una vez que los rescatistas lograron llegar hasta la paciente, le brindaron las primeras atenciones y procedieron a inmovilizarla para facilitar su traslado.

Después de varias horas de trabajo, el equipo terrestre confirmó la existencia de un punto seguro para realizar la extracción. En ese momento se concretó el operativo aéreo.

Evacuación en helicóptero hasta el hospital

El helicóptero sanitario llegó hasta el punto establecido y evacuó a la mujer desde la zona montañosa hasta el Hospital Pablo Soria, donde quedó bajo atención médica.

En total, el operativo demandó más de 24 horas entre el despliegue terrestre y el traslado aéreo. La coordinación entre los distintos equipos permitió concretar el rescate en un escenario marcado por la dificultad del terreno y las condiciones en las que se encontraba la mujer.

Desde el SAME destacaron el trabajo conjunto de los organismos que participaron del procedimiento. En tanto, autoridades de Caspalá calificaron la intervención como un “rescate heroico” y remarcaron la importancia de extremar las medidas de seguridad al transitar por zonas de montaña, especialmente cuando no se cuenta con medios de comunicación alternativos.