Resguardo Performance fusionará moda, música y arte en el Conte Grand

San Juan será sede de Resguardo Performance, una propuesta artística que buscará transformar el tradicional desfile de moda en una experiencia escénica donde el diseño de autor se combine con la música, la performance y las artes visuales. El evento tendrá lugar el 15 de agosto, a las 19, en el Centro Cultural Conte Grand, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa es impulsada por la marca sanjuanina Resguardo y tendrá como eje la presentación de la nueva cápsula de Resguardo Gala, una línea dedicada al diseño y confección de prendas para bodas, fiestas de gala, celebraciones de quince años y otros eventos especiales.

Según explicaron desde la organización, cada una de las piezas fue concebida desde una perspectiva artesanal, con especial atención en los materiales, las texturas y las técnicas manuales que forman parte del proceso creativo.

Una experiencia que trasciende el desfile

Más que una presentación de colección, Resguardo Performance propone un recorrido inmersivo en el que cada prenda integra una narrativa artística construida mediante el movimiento, la iluminación, la música y la intervención de distintos artistas invitados.

La propuesta busca acercar al público una nueva manera de experimentar la moda, entendida no solo como una expresión estética, sino también como un lenguaje capaz de transmitir emociones, contar historias y construir identidad cultural.

La puesta en escena reunirá a modelos, performers, músicos, maquilladores, peinadores, fotógrafos, realizadores audiovisuales y otros profesionales que trabajarán de manera conjunta para desarrollar una producción colectiva.

Diseñadores sanjuaninos en un mismo escenario

Uno de los ejes del encuentro será la participación de reconocidos diseñadores locales, quienes compartirán parte de su trabajo y de sus procesos creativos.

La convocatoria incluye a Nicolás Estrada, Félix Gabino, Oriana Pettini, Lucas Rufino, Facundo Damiani, Johnny Combo y Maribel Ibazeta, con el objetivo de fortalecer el diseño de autor y promover el intercambio entre distintas disciplinas artísticas.

Desde la organización señalaron que el evento también busca consolidarse como un espacio de visibilización para los creadores independientes de la provincia y fomentar el desarrollo de la producción cultural local.

Dos líneas de trabajo

El proyecto es desarrollado por Resguardo, una marca sanjuanina especializada en diseño de indumentaria de autor que trabaja sobre dos propuestas complementarias.

Por un lado, Resguardo Gala, orientada a la confección de prendas formales para eventos sociales; y por otro, Resguardo Laboratorio, dedicada al diseño de vestuario escénico para músicos, actores, bailarines y artistas performáticos.

Con esta nueva edición, la marca busca consolidar un espacio de encuentro donde confluyan la moda, el arte y las distintas expresiones culturales.

Un proyecto con apoyo institucional

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Fundación Banco San Juan, que apoya el proyecto a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte en el marco de la Ley Provincial de Mecenazgo – Convocatoria 2025.

Además, la propuesta fue declarada de interés cultural, reconocimiento que respalda su aporte al desarrollo del diseño de autor y de las industrias creativas de la provincia.