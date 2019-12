Residentes de hospitales porteños se reúnen en Salud para manifestar su rechazo a la nueva ley

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Residentes y concurrentes que trabajan en hospitales y centro de salud porteños se reunirán este mediodía con autoridades del Ministerio de Salud local para expresar su rechazo a la ley que modifica la regulación de la actividad, tras haber realizado un paro el fin de semana.



"Esta movilización visibiliza algo que nos viene pasando hace años a residentes y concurrentes que es que trabajamos absolutamente precarizados. Lo que pasó ahora es que hay una ley impulsada por la oposición que modifica las ordenanzas que ya existen que regulan nuestro régimen laboral", explicó a Télam Ayelén Cámpora, residente de tocoginecología de 2° año del Hospital Ramos Mejía.



La medida de fuerza de ayer se extendió hasta hoy a las 7.30 cuando se realizaron asambleas en los diferentes lugares de trabajo; a las 10 concentraron en Jefatura de Gabinete y se movilizaron hasta el Ministerio de Salud donde al mediodía fueron citados a una reunión.



El nuevo régimen para médicos residentes y concurrentes fue aprobado el viernes por la Legislatura en una sesión caldeada, que incluyó gritos e insultos dentro del recinto y la utilización de la fuerza y gas pimienta por parte de la Policía para dispersar a los manifestantes.



"La nueva normativa no nos garantiza condiciones laborales, no nos reconoce como trabajadores de la salud, perpetua una precarización a la que ya estamos sometidos que es de 64 horas semanales, encubre la palabra guardia bajo el eufemismo de formación intensiva continua, no garantiza la pos guardia, y no está claro cuál va a ser nuestro piso salarial", describió.



Y continuó: "Además, la ley habla de medidas disciplinarias en caso de que le provocáramos perjuicios morales y éticos a la administración, cuando sabemos lo dependiente que es la moral y la ética de lo subjetivo".



La iniciativa, que había ingresado menos de dos semanas antes cuando fue presentada por la ministra de Salud, Ana María Bou Pérez, durante una reunión en la que se habían escuchado fuertes críticas de la oposición, sindicatos y los residentes, actualiza las ordenanzas del año 1985 y sus modificatorias posteriores.



Se calcula que hay cerca de 4.000 residentes y 1.500 concurrentes que trabajan en hospitales públicos de la Ciudad y los sueldos de algunos jefes de residentes no superan los 40.000 pesos mensuales.