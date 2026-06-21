El encuentro entre España y Arabia Saudí comenzó este domingo en el Estadio de Atlanta, en el marco de la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. Con el pitazo inicial, ambos equipos pusieron en marcha un duelo clave para sus aspiraciones de clasificación.

España llega a este compromiso tras un estreno con rendimiento por debajo de lo esperado ante Cabo Verde, donde no logró imponer su juego ni concretar las oportunidades generadas. Esa actuación dejó interrogantes en torno al funcionamiento colectivo del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

En ese contexto, el seleccionador español decidió respaldarse en Lamine Yamal, quien aparece como la principal referencia ofensiva en el inicio del partido. El joven atacante del Barcelona es uno de los focos del esquema español, que busca mayor dinamismo en los últimos metros.

Arabia Saudí, por su parte, afronta el encuentro con un planteo de orden táctico y búsqueda de transición rápida, intentando aprovechar cualquier desajuste del conjunto europeo en el arranque del juego.

El duelo se disputa con ambos equipos aún en fase de estudio, en un inicio marcado por la intensidad y la disputa en mitad de cancha, en un contexto donde cada punto resulta determinante para la continuidad en el torneo.

España y Arabia Saudí comparten el Grupo H, que mantiene una tabla ajustada tras la primera fecha, lo que incrementa la relevancia de este encuentro en la fase inicial del certamen.