La Lotería de Santa Fe realizó este domingo el sorteo N° 3386 del Quini 6, que volvió a repartir importantes premios. La principal novedad fue que un apostador acertó los seis números de la modalidad La Segunda y se llevó un premio de $1.100.000.000, mientras que los pozos del Tradicional y la Revancha quedaron vacantes.

En la modalidad Tradicional, los números sorteados fueron 00, 16, 20, 30, 38 y 43. El pozo de $3.089.999.682 no tuvo ganadores con seis aciertos. Sin embargo, diez apostadores acertaron cinco números y cada uno recibirá $5.369.821,20.

En La Segunda, salieron los números 07, 11, 21, 31, 38 y 41. En este caso sí hubo un ganador con seis aciertos, que se quedó con el pozo de $1.100.000.000. Además, 44 apostadores lograron cinco aciertos y cobrarán $1.220.413,91 cada uno.

La modalidad Revancha sorteó los números 01, 03, 10, 12, 15 y 23, pero el premio acumulado de $4.446.770.756 quedó vacante al no registrarse ningún apostador con los seis aciertos.

Por su parte, en el Siempre Sale se extrajeron los números 14, 15, 26, 27, 28 y 32. Hubo 34 ganadores con cinco aciertos, quienes recibirán $14.167.881,53 cada uno.

En el Premio Extra, que reúne los números sorteados en las distintas modalidades, se registraron 1.695 ganadores con seis aciertos. Cada uno obtendrá un premio de $117.994,10.

La Lotería de Santa Fe informó además que el próximo sorteo, correspondiente al N° 3387, se realizará el miércoles 1 de julio, desde las 21.15, con un pozo estimado de $10.150.000.000.

El Quini 6 se juega eligiendo seis números entre el 00 y el 45 en cualquiera de las agencias oficiales habilitadas. Con una sola apuesta, los participantes intervienen en las modalidades Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Premio Extra.