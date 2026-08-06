La inminente llegada de Thiago Almada a River Plate no solo genera expectativa entre los hinchas, sino que también reavivó un viejo video que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. En la grabación, realizada varios años atrás, el campeón del mundo fue consultado sobre qué club elegiría entre Boca y River, y su respuesta sorprendió a más de uno.

Durante una entrevista distendida, Almada respondió sin vueltas: "Boca". Ante la repregunta del entrevistador, que insistió con "¿Antes que River?", el futbolista reafirmó su postura con un contundente "Sí". La declaración volvió a circular en las últimas horas, justo cuando el volante está a un paso de convertirse en nuevo jugador del conjunto de Núñez.

“Siempre dije que mi prioridad va a ser Vélez, pero como tengo familiares hinchas de Boca y mi ídolo siempre fue Riquelme, creo que elegiría Boca”, fueron las palabras exactas del mediocampista en aquel entonces.

Las imágenes no tardaron en multiplicarse en las redes sociales y despertaron todo tipo de reacciones entre hinchas de ambos equipos. Mientras algunos simpatizantes de River le restaron importancia por tratarse de una declaración antigua, otros recordaron que el mediocampista surgió de Vélez Sarsfield y nunca ocultó su admiración por Juan Román Riquelme.

Más allá de aquella frase, el presente marca un escenario completamente distinto. River alcanzó un acuerdo con el Atlético de Madrid para incorporar al futbolista en una operación que ronda los 20 millones de euros y, de no surgir imprevistos, el mediocampista firmará un contrato por tres temporadas y media con el club de Núñez.

De esta manera, el Millonario sumará a uno de los futbolistas argentinos con mayor proyección internacional, aunque antes de su presentación oficial deberá convivir con un archivo que volvió a escena y que promete seguir dando que hablar entre los fanáticos del Superclásico.