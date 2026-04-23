Preocupación en Jáchal por hallazgo de bala en la EPET Nº 1 fue el escenario que se vivió durante la mañana de este jueves, cuando se conoció que un elemento compatible con munición fue encontrado dentro del establecimiento educativo, lo que generó inquietud en la comunidad escolar.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:30 horas, en el interior de la escuela técnica, ubicada en el departamento del norte sanjuanino. Según las primeras informaciones, el objeto fue hallado dentro de uno de los baños del edificio, lo que activó rápidamente la atención de las autoridades escolares y derivó en una situación de alerta preventiva.

De acuerdo a comentarios que circularon entre los propios alumnos, existen distintas versiones sobre lo ocurrido. Algunos indicaron que se trataba de una sola bala que tenía una inscripción o leyenda, mientras que otros señalaron que en realidad habrían sido tres los elementos encontrados. Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre la cantidad ni las características específicas del material.

Tras el hallazgo, intervino personal de la Comisaría 21 junto con la División Criminalística, que trabajaron en el lugar para relevar la situación y dar inicio a las actuaciones correspondientes. Por el momento no se difundieron detalles sobre los primeros resultados de estas tareas.

Retiro de alumnos y reacción de los padres

Tras conocerse la situación, varios padres se acercaron al establecimiento para retirar a sus hijos por precaución. A pesar de la lógica preocupación que generó el episodio, el procedimiento se desarrolló con normalidad y sin alteraciones en el orden. No se registraron incidentes ni situaciones de pánico, según trascendió.

Desde la institución se buscó llevar tranquilidad y mantener la calma mientras se evaluaba lo ocurrido. El movimiento en las inmediaciones de la escuela fue moderado y controlado, en un contexto donde primó la prudencia ante la falta de información confirmada.

Investigación en curso

Por el momento, las autoridades no brindaron detalles oficiales sobre el origen del objeto hallado ni sobre posibles responsables. Se espera que en las próximas horas se avance con las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho y determinar cómo llegó la munición al interior del establecimiento educativo.

El episodio generó inquietud en la comunidad de Jáchal, que aguarda precisiones sobre lo sucedido. Mientras tanto, la actividad escolar se vio momentáneamente atravesada por un hecho inusual que, aunque no derivó en consecuencias mayores, encendió las alertas en el ámbito educativo local.