Lo que comenzó como una jornada para estrenar una camioneta terminó en una tragedia. Dos hombres murieron luego de que la Volkswagen Amarok en la que viajaban chocara de frente contra un camión que transportaba combustible sobre la Ruta Nacional 33, en cercanías de Bahía Blanca.

Uno de los datos que más llamó la atención de la investigación es que la camioneta había sido retirada de una concesionaria ese mismo día, apenas unas horas antes del siniestro.

Las víctimas fueron identificadas como Alberto Antonio Fernandes Da Fonseca, de 66 años, quien conducía el vehículo, y Jorge García, de 67, que viajaba como acompañante. Ambos eran vecinos de la localidad bonaerense de Salliqueló.

El accidente ocurrió el miércoles, minutos antes de las 13, a la altura del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 33, cuando la Amarok circulaba en sentido Bahía Blanca-Tornquist y, por causas que aún se investigan, impactó de frente contra un camión cisterna que avanzaba por el carril contrario.

Uno murió en el acto y el otro en el hospital

Jorge García falleció en el lugar debido a la violencia del impacto.

Fernandes Da Fonseca fue rescatado por los equipos de emergencia y trasladado en grave estado al Hospital Municipal de Bahía Blanca, donde murió horas más tarde.

En tanto, el camionero, de 46 años, resultó ileso.

La principal hipótesis

Según la primera declaración del conductor del camión, la Amarok habría intentado sobrepasar a otro vehículo en una curva e invadido el carril contrario, provocando la colisión frontal.

Sin embargo, esa versión aún deberá ser corroborada mediante las pericias accidentológicas ordenadas por la Justicia.

Por el momento, los investigadores no informaron si el hecho de que la camioneta hubiera sido retirada de la concesionaria ese mismo día guarda alguna relación con el accidente o si se trata únicamente de una coincidencia.

La causa

El impacto destruyó la parte delantera de ambos vehículos y obligó a cortar completamente la circulación sobre la Ruta Nacional 33 mientras trabajaban policías, bomberos, personal sanitario y peritos.

Las autoridades confirmaron que el camión no sufrió pérdidas del combustible que transportaba, lo que evitó una situación de mayor riesgo.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca, que investiga el hecho bajo la carátula de doble homicidio culposo para determinar con precisión cómo ocurrió el choque fatal.