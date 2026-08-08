Un adolescente de 15 años fue retenido por un comerciante luego de que, junto con otro joven, ingresaron a un local de Capital y sustrajeraon dos teléfonos celulares. El menor fue interceptado en el lugar y posteriormente quedó a disposición de sus progenitores, luego de que la Justicia determinara que era inimputable por su edad.

El hecho ocurrió el jueves 6 de agosto, alrededor de las 18:58, en un local ubicado en calle Salta al 187 Sur, en Capital. La causa quedó caratulada como hurto, bajo el Legajo N° 23/26, con intervención del Juzgado de Menores.

Personal de la División Policía Ciclista se encontraba realizando recorridas preventivas y de seguridad por el sector asignado cuando fue comisionado por personal del CISEM debido a que en el lugar se había producido una aprehensión civil.

Al arribar a la dirección indicada, los agentes entrevistaron al propietario del comercio, quien manifestó que dos personas de sexo masculino habían ingresado al local y habían sustraído dos teléfonos celulares.

Según relató el damnificado, durante la situación logró retener a uno de los presuntos participantes del hecho. El comerciante señaló al joven ante los efectivos, quienes procedieron a entrevistarlo y constataron que se trataba de un menor de edad.

Los teléfonos denunciados como sustraídos fueron identificados como un Motorola G13 de color celeste, con funda de silicona transparente, y un Motorola G77 de color negro, con funda negra.

Ante la situación, los efectivos comunicaron lo ocurrido a la autoridad judicial correspondiente. Mantuvieron comunicación con el doctor Jorge Toro, quien fue interiorizado sobre las circunstancias del procedimiento y dispuso las medidas que debían adoptarse debido a la edad del adolescente.

De acuerdo con lo informado en el parte policial, el magistrado determinó que el menor era inimputable y ordenó que se confeccionara el acta de procedimiento y que las actuaciones fueran remitidas a la Comisaría Cuarta.

También se dispuso que en esa dependencia se recibiera la denuncia formal del propietario de los teléfonos y que el adolescente fuera entregado a sus progenitores.

Los agentes trasladaron al menor hasta la Comisaría Cuarta, donde fue puesto a disposición del oficial de servicio. Finalmente, el adolescente fue entregado a sus progenitores, tal como había dispuesto la autoridad judicial interviniente.

La causa quedó registrada como hurto y continuó bajo intervención del Juzgado de Menores. En tanto, los investigadores procuraron determinar la participación del segundo joven que, según la denuncia del comerciante, habría ingresado al local junto con el adolescente.

El procedimiento fue realizado por los agentes Luis Chirino y Nicolás Quiroga, integrantes de la División Policía Ciclista, quienes intervinieron luego del aviso emitido por el CISEM y formalizaron las actuaciones correspondientes.