Reunión entre los jugadores de Boca: "Nos tocan a uno, nos tocan a todos"

Boca no tiene paz. Más allá de los dos títulos en el año y llegar hasta las semifinales de la Copa Libertadores de América, el clima está lejos de ser el mejor y la relación entre los jugadores y el Consejo de Fútbol está en su peor momento.

Reunión entre los jugadores

Durante más de una hora, este jueves los jugadores de Boca estuvieron reunidos en el hotel en el que están concentrando durante la pretemporada y el primer objetivo es claro: mostrarse unidos.

El plantel de Boca está desde hace un tiempo molesto por lo que consideran maltratos hacia ellos del Consejo de Fútbol y le quieren poner un punto final a esta situación. ¡Hastá acá se llegó!

"Nos tocan a uno, nos tocan a todos". La frase es durísima, pero el concepto es mucho más fuerte. El plantel de Boca se cansó de los -según ellos- malos tratos que tiene el Consejo de Fútbol encabezado por Juan Román Riquelme y este jueves se prometieron en la cara, a los ojos, "plantarse" de ahora en más si es que vuelven a ocurrir algunos de los hechos que fueron estropeando las relaciones en el club. Y eso no es todo: esta nueva postura será comunicada en estas horas por los mismos jugadores al CT de Miguel Russo, a quien también va dirigido el mensaje...

La pregunta de los jugadores a Russo: de qué lado estás

Además, en medio de este malestar con los integrantes del Consejo de Fútbol, los jugadores también buscarán hablar con Miguel Angel Russo, entrenador de Boca, para saber qué opina respecto a todo lo que está sucediendo en la institución. La charla se dará en estas horas.

El pedido de los jugadores el Consejo de Fútbol

Luego de esta reunión entre los jugadores y con el cuerpo técnico, la idea de los referentes del plantel es juntarse con Juan Román Riquelme para manifestarle este descontento respecto a algunas situaciones que se dieron en el último tiempo.

Desde aquella declaración de Jorge Bermúdez sobre Carlos Tevez (le dijo que parecía un ex jugador cuando llegaron al club) hasta la última situación de Guillermo Pol Fernández (lo separaron del plantel por no renovar el contrato), son varias las situaciones que los futbolistas consideran no fueron tratadas de buena manera.