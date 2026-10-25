Una casa con las ventanas cubiertas, compras que llegaban por delivery y una familia que casi nunca se veía en la calle. Esa era la escena que durante años llamó la atención de los vecinos de Esquel, en Chubut, hasta que una denuncia permitió descubrir que una mujer y sus tres hijos vivían en condiciones de aislamiento extremo. Por el caso está detenido Miguel Edgardo Battista, un bioquímico de 71 años, acusado de mantenerlos encerrados durante aproximadamente cuatro años.

De acuerdo con la reconstrucción, el hombre habría organizado una dinámica que reducía al mínimo el contacto de su familia con el exterior. Las compras de alimentos e insumos se hacían a domicilio o las gestionaba él mismo, mientras que las cortinas permanecían cerradas y algunas ventanas estaban tapiadas.

El acusado era, según los testimonios vecinales, quien salía con regularidad. Los pedidos llegaban incluso durante la noche, cuando había menos movimiento en la calle.

Las señales que alertaron a los vecinos

La ausencia de los tres hijos en los espacios públicos fue uno de los primeros indicios que despertó preocupación. Los jóvenes tienen 19, 17 y 13 años. Según los testimonios recogidos por medios nacionales, los vecinos casi nunca los veían fuera de la vivienda ni mantenían contacto con ellos.

A esa situación se sumaron los gritos que se escuchaban durante la madrugada, la acumulación de basura en el exterior y el estado de abandono que presentaba la propiedad. También llamaba la atención que la mujer apareciera ocasionalmente detrás de una ventana, sin interactuar con quienes la saludaban.

La denuncia formal se presentó el 10 de octubre. Luego intervino el Equipo Técnico Interdisciplinario del Juzgado de Familia, pero Battista habría impedido que los profesionales ingresaran y hablaran con los demás integrantes del hogar.

El allanamiento que permitió rescatar a la familia

Ante el informe de riesgo elaborado por los equipos intervinientes, la Fiscalía solicitó una medida urgente. El allanamiento se realizó el 22 de octubre y permitió retirar de la vivienda a la mujer y a sus tres hijos, que fueron encontrados en distintos sectores de la casa.

Tras el operativo, se activaron protocolos de asistencia médica y psicológica para evaluar el estado de salud de las cuatro personas y las consecuencias del aislamiento.

La Fiscalía imputó a Battista por presunto abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad. La Justicia también dispuso su prisión preventiva por diez días, medida que fue confirmada tras una revisión judicial, según TN.

La explicación de la defensa

El abogado del bioquímico, Daniel Sandoval, sostuvo que su defendido y su familia se habrían recluido por temor a amenazas y agresiones que, según su versión, estaban relacionadas con las investigaciones del hombre sobre productos medicinales.

La defensa negó que Battista hubiera maltratado a su esposa o a sus hijos y planteó una explicación diferente sobre la dinámica familiar. Sin embargo, esa versión deberá contrastarse con las pruebas reunidas durante la investigación.

La causa continúa en etapa investigativa. Entre las medidas previstas se encuentra una evaluación psiquiátrica del acusado para determinar su estado y establecer si comprendía el alcance de sus actos.