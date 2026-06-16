La investigación por el brutal crimen de Cinthia Verónica Lazarte sumó un elemento que genera preocupación entre los investigadores. El principal acusado por la muerte de la mujer de 41 años, encontrada dentro de un automóvil incendiado en la capital tucumana, cuenta con antecedentes vinculados a episodios de violencia que ahora son analizados por la Justicia para reconstruir su perfil y determinar si existían señales previas que pudieran anticipar un desenlace de semejante gravedad.

El caso conmocionó a Tucumán durante el último fin de semana. El cuerpo de Lazarte fue hallado durante la madrugada dentro de un vehículo en llamas sobre calle Francia al 1100, en San Miguel de Tucumán. Cuando los efectivos policiales lograron controlar el fuego descubrieron el cadáver de la mujer, que presentaba claros signos de violencia previos al incendio. Las pericias posteriores indicaron que la víctima había sido atacada antes de que el vehículo fuera prendido fuego.

Los investigadores determinaron además que el cuerpo se encontraba en la parte trasera del automóvil y que presentaba lesiones compatibles con una agresión violenta. Distintas pericias forenses permitieron reforzar la hipótesis de un homicidio seguido de un intento de ocultamiento de pruebas mediante el incendio del vehículo.

En paralelo, la fiscalía profundizó el análisis de los antecedentes del principal sospechoso. Según informó TN, el hombre ya había estado involucrado en un grave episodio previo que llamó la atención de los investigadores y que ahora forma parte del contexto evaluado por los funcionarios judiciales. Ese antecedente es considerado relevante para comprender la dinámica de violencia que rodeaba al acusado y podría ser incorporado como elemento complementario dentro de la causa.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, conducida por el fiscal Pedro Gallo. Los peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales trabajaron en la recolección de pruebas, análisis de cámaras de seguridad, pericias telefónicas y testimonios para reconstruir los movimientos de la víctima y del acusado durante las horas previas al crimen.

Cinthia Lazarte era madre de cuatro hijos y su muerte generó una profunda conmoción en la provincia. Familiares, vecinos y organizaciones sociales reclamaron un rápido esclarecimiento del caso y exigieron justicia por la víctima.

Mientras la causa avanza, la Justicia intenta determinar con precisión cómo ocurrió el asesinato, cuál fue la participación del detenido y si existieron otras personas involucradas en el hecho. Las próximas horas serán clave para definir nuevas imputaciones y el rumbo de una investigación que mantiene en vilo a Tucumán.