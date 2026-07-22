La muerte de la actriz estadounidense Kaylee Hottle, de 18 años, continúa generando conmoción en Hollywood. En las últimas horas se conoció el audio de las comunicaciones mantenidas entre los operadores del 911 y los primeros agentes que acudieron al lugar del accidente, una grabación que refleja la desesperación de los rescatistas durante los minutos posteriores al siniestro.

Los registros, difundidos por los medios estadounidenses Page Six y TMZ, muestran que uno de los primeros pedidos realizados por los efectivos fue conseguir con urgencia una persona que dominara la lengua de señas, ya que la joven actriz tenía hipoacusia y necesitaban poder comunicarse con ella.

"Si alguien tiene acceso a la aplicación de intérprete en los teléfonos, ¿podría empezar así, por favor? Porque necesitamos un intérprete de lengua de señas", se escucha solicitar a uno de los oficiales mientras se desarrollaba el operativo de rescate.

La grabación también revela que el conductor del automóvil, un joven de 19 años, no contaba con información de contacto de la familia de Hottle, lo que dificultó las primeras gestiones para localizar a sus allegados.

Un choque fatal en Maryland

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Frederick, el accidente ocurrió alrededor de las 2.52 de la madrugada en la cuadra 11400 de Windsor Road, en la localidad de Ijamsville, estado de Maryland.

Las autoridades indicaron que un Honda Accord modelo 1995 se salió de la calzada, recorrió aproximadamente tres metros fuera de la ruta y terminó impactando contra una alcantarilla, sufriendo importantes daños en la parte delantera.

Durante la comunicación radial, uno de los oficiales describió el escenario y solicitó asistencia médica inmediata.

"La paciente está inconsciente", informó, mientras otro agente pidió una segunda ambulancia para atender al conductor, quien manifestaba dolores en una pierna y en las costillas.

Los investigadores manejan como principal hipótesis que el exceso de velocidad habría sido un factor determinante en el siniestro.

Kaylee Hottle fue trasladada de urgencia a un hospital, pero falleció durante el trayecto debido a la gravedad de las lesiones.

Una joven promesa del cine

Kaylee Hottle nació el 1 de mayo de 2007 en el estado de Georgia y creció en una familia en la que tanto su padre como su madre también tenían hipoacusia.

Su carrera artística comenzó en 2017 tras participar en un anuncio publicitario de Convo, una aplicación de traducción en lengua de señas. Esa aparición llamó la atención de los responsables del universo cinematográfico de MonsterVerse, quienes buscaban a una actriz con esas características para interpretar a Jia.

Así llegó a Godzilla vs. Kong, donde compartió elenco con Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry y Eiza González. Su personaje, una niña huérfana que se comunica con Kong mediante lengua de señas, fue uno de los más valorados por el público.

Posteriormente retomó el papel en Godzilla x Kong: The New Empire, actuación que le valió una nominación a los Saturn Awards 2024 como Mejor Actriz Joven. También tuvo una participación en la serie Magnum P.I. en 2021.

Aunque está prevista una nueva película de la franquicia para marzo de 2027, trascendió que Hottle no había participado del proyecto. Su repentina muerte pone fin a una carrera que, pese a su corta edad, había despertado grandes expectativas dentro de la industria cinematográfica.