A casi dos semanas de la muerte de Ernestina Pais, se conocieron los resultados de los estudios toxicológicos ordenados por la Justicia para esclarecer las circunstancias del siniestro ferroviario ocurrido el pasado 26 de junio en San Isidro. Los análisis dieron negativo para consumo de alcohol y drogas.

Los exámenes ya fueron incorporados al expediente que lleva adelante la fiscal Carolina Asprella y descartan que la conductora hubiera estado bajo los efectos de sustancias al momento del accidente.

La principal hipótesis

Con los resultados de los análisis, la investigación continúa enfocada en la hipótesis de que la muerte se produjo como consecuencia de una maniobra imprudente al intentar cruzar las vías del Tren de la Costa con las barreras bajas. La posibilidad de un suicidio quedó prácticamente descartada por los investigadores.

El hecho ocurrió en el paso a nivel ubicado en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro, y fue registrado por una cámara de seguridad municipal. Las imágenes forman parte de las principales pruebas incorporadas a la causa.

Según la investigación, la formación ferroviaria impactó el vehículo del lado del conductor cuando la periodista intentó atravesar el cruce.

Qué reveló la autopsia

El informe preliminar de la autopsia indicó que Ernestina Pais falleció como consecuencia de un traumatismo de cráneo, además de sufrir una laceración hepática y una contusión esplénica, lesiones compatibles con un impacto de gran violencia.

Durante el procedimiento también se tomaron muestras de ADN, sangre y orina, cuyos análisis toxicológicos confirmaron que no había rastros de alcohol ni de sustancias ilícitas.

Las pericias que aún restan

La fiscal también ordenó un estudio planimétrico del lugar del accidente y un relevamiento fotográfico para reconstruir la mecánica del hecho.

De acuerdo con las primeras actuaciones, tanto las barreras como el sistema de señalización sonora y lumínica funcionaban correctamente al momento del choque.

Además, la Justicia dispuso una pericia accidentológica sobre el automóvil de la conductora, un Honda City modelo 2012 que permanece secuestrado en la Comisaría Segunda de San Isidro.

El objetivo de ese análisis será determinar si el vehículo presentaba alguna falla mecánica, como un desperfecto en el sistema de frenos, una de las hipótesis que todavía permanecen bajo investigación. Mientras tanto, los resultados toxicológicos fortalecen la principal línea investigativa que descarta el consumo de alcohol o drogas como factor determinante en el trágico episodio.