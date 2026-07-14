La participación de Senegal en el Mundial 2026 continúa generando repercusiones, aunque esta vez lejos de lo deportivo. El presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, Abdoulaye Fall, reveló que el médico que integró la delegación durante la Copa del Mundo no contaba con la especialización adecuada para asistir a un plantel de futbolistas profesionales.

Según explicó el dirigente, el profesional era ginecólogo y obstetra, una formación que no corresponde al perfil habitual de un médico especializado en medicina deportiva para una competencia de máxima exigencia.

"Lo descubrimos demasiado tarde", reconoció Fall al referirse a la situación, que salió a la luz pocos días después de la eliminación del seleccionado africano.

El presidente de la federación admitió que la noticia generó preocupación dentro del plantel y que varios futbolistas comenzaron a desconfiar de la atención médica recibida durante el torneo. Ante ese escenario, la delegación decidió incorporar otros especialistas para reforzar el cuerpo sanitario.

No obstante, el dirigente evitó responsabilizar al médico por el desempeño del equipo en el Mundial y calificó el episodio como un error de planificación por parte de la federación.

Un Mundial con final amargo

En lo deportivo, Senegal tuvo una campaña irregular. Comenzó su participación con una derrota por 3-1 frente a Francia, luego cayó 3-2 ante Noruega y cerró la fase de grupos con una contundente victoria por 5-0 sobre Irak, resultado que le permitió avanzar a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros.

Sin embargo, la ilusión terminó rápidamente. En la siguiente instancia, el conjunto africano llegó a estar dos goles arriba frente a Bélgica, pero sufrió una remontada de su rival y quedó eliminado del certamen.

Tras el Mundial, el entrenador Pape Thiaw dejó su cargo y ahora la atención se trasladó a la estructura interna de la Federación Senegalesa.

Las declaraciones de Abdoulaye Fall abrieron un fuerte debate sobre los controles y requisitos para integrar una delegación mundialista, además de exponer las dificultades que atravesó el seleccionado durante su participación en la Copa del Mundo.