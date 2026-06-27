Tras el trágico accidente en el que murió Ernestina Pais al ser impactado su vehículo por una formación del Tren de la Costa, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre su situación al volante. Según fuentes del caso, la periodista circulaba con la licencia de conducir inhabilitada al momento del siniestro.

La inhabilitación se habría dispuesto luego de un episodio ocurrido meses atrás en Vicente López, cuando Pais protagonizó un choque con un automóvil Alfa Romeo y se negó a realizar el test de alcoholemia. A partir de ese hecho, las autoridades de tránsito avanzaron con la suspensión de su licencia de conducir, medida que le impedía legalmente volver a circular.

El caso volvió a tomar relevancia tras el accidente ferroviario, ya que la investigación ahora busca establecer las circunstancias en las que se produjo el impacto en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, donde el vehículo fue embestido por una formación del Tren de la Costa.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el auto habría cruzado con la barrera baja, aunque las pericias continúan para determinar con precisión la mecánica del hecho. En ese contexto, la situación de la licencia inhabilitada se suma a los elementos que forman parte de la investigación.

El episodio previo en Vicente López también había tenido consecuencias administrativas adicionales, ya que además de la negativa al test de alcoholemia, la conductora acumulaba infracciones de tránsito y antecedentes por exceso de velocidad, lo que reforzó las sanciones aplicadas en su momento.

Mientras avanzan las pericias judiciales y ferroviarias, el foco de la investigación se centra en reconstruir los segundos previos al impacto que terminó con la vida de Ernestina Pais y en determinar si la situación administrativa de su licencia tuvo incidencia en el hecho.