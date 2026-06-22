Un video familiar inédito difundido en redes sociales mostró por primera vez con claridad el rostro de Fabián Gómez, conocido popularmente como Piñón Fijo, sin el maquillaje característico que lo convirtió en uno de los personajes infantiles más reconocidos de la Argentina.

La publicación fue compartida por sus hijos y rápidamente se viralizó, generando sorpresa entre los usuarios y reavivando el interés por la identidad detrás del payaso cordobés, que durante décadas mantuvo su imagen pública completamente caracterizada.

En las imágenes se observa el proceso previo a la transformación del artista, quien aparece sin el maquillaje blanco, rojo y negro que define a Piñón Fijo. El material muestra un registro íntimo de archivo familiar que hasta ahora no había sido difundido públicamente.

La aparición del video volvió a poner en escena uno de los aspectos más distintivos de la carrera del artista: la construcción de un personaje cuya identidad visual fue cuidadosamente preservada durante años, especialmente en sus presentaciones para el público infantil.

A lo largo de su trayectoria, Piñón Fijo logró mantener un fuerte pacto de credibilidad con su audiencia, evitando en gran medida la exposición de su vida privada o su rostro sin caracterización, lo que reforzó el misterio alrededor de su figura.

El contenido compartido generó una amplia repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron la imagen con sorpresa y nostalgia, destacando el impacto cultural que el personaje tuvo en distintas generaciones.

Con esta difusión, el histórico “secreto” visual del payaso más famoso de Córdoba volvió a ser tema de conversación, aunque en esta ocasión desde un registro familiar y emotivo.