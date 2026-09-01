En medio de las versiones sobre un conflicto entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, trascendieron nuevos detalles sobre cómo estaría atravesando la cantante este momento. Según contó Yanina Latorre, la artista decidió mantenerse en silencio y no tiene intenciones de hablar públicamente sobre la situación.

La conductora de SQP explicó que se comunicó con una persona cercana a Tini para conocer su postura frente a la exposición que tomó la supuesta interna familiar. Desde el entorno de la cantante le dejaron en claro que, al menos por ahora, prefiere no dar declaraciones.

“Estos días no la está pasando bien con todo el tema de la exposición”, relató Latorre al contar la respuesta que recibió.

Incluso, la periodista aseguró que preguntó si Tini estaría dispuesta a mantener una conversación privada, sin que sus declaraciones fueran difundidas. Sin embargo, la respuesta habría sido la misma: la cantante no quiere hablar.

Pese al silencio de la artista, una persona de su círculo íntimo sí describió cómo estaría viviendo esta etapa y aseguró que se trata de “un proceso muy doloroso para ella”.

Qué dicen desde el entorno de Tini Stoessel

Más allá del difícil momento que estaría atravesando por la exposición de las diferencias familiares, desde su entorno señalaron que Tini también estaría viviendo un proceso de cambios personales.

Según la información difundida por Latorre, las personas que acompañan a la cantante le brindan sus opiniones y apoyo, pero consideran que actualmente está tomando sus propias decisiones y concentrándose en sus proyectos.

“Ahora se siente libre, hace lo que quiere, proyecta”, fue parte de la descripción que recibió la conductora sobre el presente de la artista.

De esta manera, mientras públicamente continúan circulando versiones sobre las diferencias dentro de la familia Stoessel, Tini habría optado por mantenerse alejada de la discusión mediática y enfocarse en su vida personal y profesional.

Además, desde su círculo sostienen que la cantante mantiene una mirada optimista sobre lo que pueda ocurrir con sus vínculos familiares y confía en que las diferencias puedan resolverse con el paso del tiempo.

“Ella está convencida de que todo se va a acomodar”, aseguraron desde su entorno.

Por ahora, Tini continúa sin referirse públicamente a las versiones. En medio de la exposición, habría elegido preservar su intimidad y mantenerse enfocada en una nueva etapa de su vida.