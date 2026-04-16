Revelaron cómo Fernada Callejón maltrataba y dejaba sola a su hija

Este jueves 16 de abril se dio inicio al juicio oral contra Ricky Diotto por la denuncia de violencia de género que María Fernanda Callejón realizó a mediados de 2022. El proceso judicial tiene al músico imputado por lesiones leves tras un cambio de carátula en la causa. Antes de presentarse en el juzgado, el protagonista admitió estar tranquilo pero agotado y manifestó que "Yo no hice nada pero voy a poner la cara como hice toda la vida. Pasar por esto me parece innecesario pero acá estoy".

La disputa legal también reveló conflictos económicos derivados de la venta de una propiedad en zona norte que la pareja había adquirido con un crédito UVA. Debido a una deuda millonaria acumulada, gran parte del dinero de la transacción se utilizó para cancelar saldos pendientes.

Tras esta operación, la actriz se mudó a un hotel con su hija, situación que Diotto criticó al expresar que "Mi hija es una reina y tendría que vivir en una casa normal. Es decisión de Fernanda seguir haciendo esa vida de diva con el riesgo que implica para mi hija".

El imputado mostró preocupación por la seguridad de la menor y evaluó posibles acciones legales sobre la custodia. Al respecto, declaró que "¿Si voy a pedir la tenencia? Lo estoy evaluando. Nadie piensa que mi hija se quedó enero y febrero sola todas las mañanas de 7 a 13 en un hotel, donde cualquiera entra con una tarjeta magnética puede hacer un desastre".

Además, cuestionó las prioridades de gasto de su exmujer asegurando que "Con la plata que gasta en la camioneta podría alquilar un departamento, cualquiera elegiría comprar un auto más chico y alquilar algo. Ella no".

En su descargo, Diotto recordó con angustia el momento del quiebre matrimonial y apuntó contra la representación legal previa de Callejón. El músico relató que "El día que me separé y me fui de casa, nos dimos un abrazo hermoso, lloramos juntos por lo que construimos y un año después, me hizo una denuncia con la abogada que está presa. La gente se olvida de las cosas, su abogada está presa porque lideró una banda con secuestro extorsivo".

Finalmente, con lágrimas en los ojos, reafirmó su compromiso familiar afirmando que "Mi hija es mi vida. Mi relación es espectacular, disfruto mucho con esa, tengo un vínculo inquebrantable y no me lo va a sacar nadie. Es lo único que me importa".