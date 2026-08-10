Revelaron cómo fue el último encuentro entre Lionel Messi y Jorge, su papá

Lionel Messi recibió la noticia definitiva mientras se encontraba en Miami junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos. El fallecimiento de Jorge Messi ocurrió a las dos de la madrugada del sábado ocho de agosto, tras un periodo donde la salud del hombre que fue pilar en su carrera se encontraba bajo estricto cuidado médico. La Pulga ya presentía este desenlace desde hacía algunos días, cuando pudo compartir un momento final en la localidad de Funes, Rosario.

Durante el desarrollo de la Copa del Mundo 2026, Jorge permaneció en Argentina rodeado por el afecto de su esposa Celia Cuccittini y el resto de sus hijos. Una vez finalizado el torneo, el capitán de la Selección voló inmediatamente para concretar el reencuentro que tanto anhelaba.

En el programa Desayuno Americano, el periodista Darío D´Amore brindó precisiones sobre ese contacto íntimo al señalar que "Me contaron que, cuando vino después de la Copa del Mundo, lo vio muy desmejorado al papá, pero pudo tener su despedida".

La relación entre ambos estuvo marcada por el esfuerzo y la distancia durante la infancia del futbolista en Barcelona. Años atrás, en una entrevista con Gastón Recondo, el astro recordó la dedicación de su progenitor. Sobre su propia paternidad actual, el jugador explicó que "Yo tengo la suerte de estar con mis hijos todo el día prácticamente. Entreno a la mañana, puedo disfrutar el día con ellos cuando salen de la escuela. Viajo los fines de semana, vuelvo y estoy otra vez con ellos".

Esta realidad contrastaba con la de su padre, sobre quien afirmó que "Obviamente tengo muchas cosas de mi viejo, pero la realidad es que mi viejo laburaba todo el día y no compartía tanto tiempo con nosotros".

Aquel vínculo se fortaleció en los silencios y en los momentos compartidos al final de extensas jornadas laborales. Lionel Messi rememoró con gratitud esos instantes de su niñez al decir que "Mi viejo se levantaba a las cuatro de la mañana y volvía a las nueve de la noche para cenar todos los días. Nos veíamos poco y, cuando nos veíamos, lo disfrutaba. No me cagaba a pedos nunca, lo disfrutaba muchísimo a él porque lo extrañaba y esperaba a que llegue para poder abrazarlo y estar con él". Tras conocer el deceso, el deportista interrumpió sus actividades en Estados Unidos para viajar nuevamente a su ciudad natal.