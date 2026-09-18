Revelaron cómo la China Suárez maltrata a las hijas de Wanda Nara e Icardi

Nora Colosimo expuso detalles sobre la situación asistencial que atraviesan las hijas de Wanda Nara durante su estadía en la vivienda de Mauro Icardi. La mujer sostuvo que las menores se encuentran afectadas por un cuadro de alta temperatura corporal y cuestionó las prioridades de quienes están a cargo de su cuidado temporal.

De acuerdo con lo expresado por la abuela de las niñas, el cuadro médico lleva varios días de desarrollo dentro de la residencia paterna. “Tengo a mis nietas en la casa del papá. Están enfermas hace una semana, con 40 de fiebre”, reveló. Asimismo, explicó que la madre de las nenas gestionó la asistencia a distancia enviando la documentación de la cobertura médica y el contacto del profesional tratante: “Se contactaron con Wanda, le pasó la credencial, el pediatra”.

El motivo central del reclamo público se enfoca en el comportamiento atribuido a la actual pareja del deportista en el mismo período. “¿Te parece que salga hoy a decir que toma sol? ¿Con quién estaban mis nietas con fiebre? El papá quiere verlas y, cuando las tiene, ¿se va a tomar sol?”, cuestionó.

Colosimo remarcó la falta de atención presencial hacia las menores en la vivienda y consideró que la difusión de ciertas actividades cotidianas representa un gesto intencionado. “Si estás como papá, las disfrutás. Si están enfermas, no las dejás encerradas. ¿Con quién? ¿Y te vas a la pileta? Es una provocación”, sostuvo. Además, vinculo el hecho con la agenda laboral de su hija: “El médico las vio. ¿Era necesario que salga hoy a decir eso, justo cuando Wanda está con el estreno del programa?”.

En el mismo sentido, calificó la conducta habitual de la actriz hacia la familia con términos directos. “Es una provocadora del día uno”, afirmó, sumando severas críticas vinculadas con el ámbito familiar y educativo: “Si es tan buena madre, ¿por qué no se ocupa de escolarizar a sus hijos? No puede pagar el colegio, está esperando que Icardi le pague el colegio. Es mala persona”.

Finalmente, Colosimo remarcó su postura sobre la influencia de la modelo en la dinámica del hogar y la falta de empatía ante el malestar físico de las nenas. “Siento que no tiene una buena compañera de vida. Dejate de joder, China, están las nenas enfermas adentro”, expresó. Luego concluyó con una reflexión sobre la disputa constante: “Es todo una provocación, esta mujer no hace más que provocarla”.