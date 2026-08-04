Revelaron cómo La Joaqui se enteró de la infidelidad de Luck Ra y Tuli Acosta

La ruptura entre Luck Ra y La Joaqui sumó un nuevo capítulo cargado de versiones cruzadas y un inesperado nexo. Según trascendió recientemente, el quiebre emocional no solo afectó a los artistas, sino que terminó desatando otra separación en su círculo cercano.

Pepe Ochoa dio precisiones sobre el origen del conflicto y señaló a un estilista compartido como el punto de filtración. El panelista reveló que "Tuli se lo confiesa a su peluquero, Alejo" y que este profesional también se encarga del cabello de la cantante de RKT.

El relato detalló que Valentín, novio del peluquero y compañero de trabajo, decidió intervenir por el afecto que le tenía a la artista. De acuerdo con la información brindada, el joven "le contó que Luck Ra le estaba metiendo los cuernos con ella".

Esta revelación generó una reacción inmediata por parte de la cantante. Pepe Ochoa aseguró que "cuando La Joaqui se entera, lo encara primero a Alejo y le dice que se lo contó Valentín". Como consecuencia de esta situación, el vínculo entre el peluquero y su pareja también llegó a su fin y el periodista sentenció que "ellos también se separaron".

Ante la creciente polémica, los protagonistas dieron sus versiones de los hechos. Mientras el panelista lanzó un desafiante "esta es la ruta del cuerno, desmiéntanmelo, amores", los músicos mantuvieron una postura diferente.

Tuli Acosta negó cualquier relación sentimental en el programa LAM y sostuvo que "solo son amigos" desde hace años. Por su parte, Luck Ra rompió el silencio para explicar que "ya no estaba el amor que había antes" al momento de terminar el noviazgo. La Joaqui prefirió destacar que "Tuli Acosta es la mejor amiga de Luck Ra" e insistió en que "él fue quien tomó la decisión de terminar el noviazgo".