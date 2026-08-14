Revelaron cómo le fueron infiel a Nicole Neumann y estalló el escándalo

El reciente escándalo entre Candela Arizaga y Facundo Moyano, que incluyó un incidente policial en Belgrano con la joven asistida por un oficial, motivó el recuerdo de antiguas historias mediáticas. En el programa La mañana con Moria por El Trece, se analizó el romance que el político mantuvo con Nicole Neumann durante unos pocos meses entre 2017 y 2018.

Moria Casán relató un suceso ocurrido mientras realizaban la tapa de la Revista Gente. Según la conductora, "Hay una cosa rarísima, estábamos un día en una tapa de la Revista Gente. Yo estaba sentadita y llega Facundo con Nicole Neumann. La dejó a Nicole ahí y Moyano se sienta acá y me dice 'hola Moria, cómo estas', agarra el teléfono y me dice 'mirá, estoy hablando con Susana'. Al lado de Nicole, y ella escuchó, levantó así el cuello para ver como diciendo esto no tiene solución".

Nazarena Di Serio aportó datos sobre aquel período y mencionó un episodio de infidelidad en un boliche de Palermo. La panelista recordó que "Vamos al año 2017-2018 cuando era la pareja y el lío Nicole con Cubero. Se acuerdan de la foto que había salido de Facundo Moyano en un boliche de Palermo con una chica, siéndole infiel a Nicole, que ahí había saltado todo".

Di Serio cerró su intervención afirmando que "Él las hace cornudas porque va en un boliche a donde lo ven todos… engañándola a Nicole. Les encanta mostrar que le son infieles a grandes mujeres".

En la misma jornada televisiva se rescató una charla entre Casán y Mirtha Legrand sobre el cuidado de la piel. Ante el elogio de la conductora, quien dijo "Estoy mirando tu piel. ¡Qué piel que tenés!", Moria reveló que utiliza esperma de salmón como tratamiento.

La One explicó que "Te dije que me pongo esperma de salmón". A pesar de que Mirtha rechazó la invitación con un "No, no", la diva recordó el reconocimiento previo al decir que "Ella me felicitó, me llamó a mi casa y me felicitó por la piel".