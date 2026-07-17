Revelaron cómo Mac Allister maltrataba y menospreciaba a su expareja

Cami Mayan volvió a ser tendencia en redes sociales luego de un momento que se vivió al aire en su programa de Luzu TV, donde recordó los comentarios que recibía de su ex pareja, el futbolista de la Selección argentina Alexis Mac Allister. Según relató la panelista, el deportista le decía que era “aburrida”, un tema que resurgió cuando uno de sus compañeros le preguntó directamente si ella se sentía en ese papel.

Lejos de esquivar la pregunta, la joven eligió responder desde un lugar introspectivo y habló de cómo ese tipo de discursos terminan calando en la valoración personal. Ante esto, explicó que “no sé, como que te empezás a meter en algo que vos mismo no querés, vos mismo no querés ver, entonces terminás como apañando eso, ¿entendés?”.

En sintonía con su análisis, la creadora de contenido profundizó sobre los efectos de esas conductas en el vínculo amoroso y lanzó una frase que se replicó en las redes: “terminás haciendo que sea real ese discurso, porque vos mismo te ponés en ese lugar y ahí es cuando se te desconfigura todo”.

La influencer, que en los últimos años se convirtió en una de las figuras más seguidas del streaming argentino tras la mediática separación del campeón del mundo, destacó el proceso de salir de esa situación como una instancia de fortalecimiento personal. Al respecto, consideró que “sí creo que en el momento que te tenés que enfrentar, como a la necesidad de salir de ahí, uno resuelve y se pone en el lugar que necesita, y por esa necesidad como que salís más fuerte, te hacés sobreponer”.

Cuando una de sus compañeras retomó sus palabras en el estudio de radio visual, Mayan cerró el momento entre risas y con complicidad con el resto del equipo de trabajo. Sobre el final, admitió que “claro, me encanta. Estoy tratando de decir cosas sin meterme demasiado”, dejando en claro que prefirió no ahondar en detalles de su antigua relación con el mediocampista de la Scaloneta, quien hoy se encuentra en pareja con Ailén Cova.