Revelaron cómo Rufina Cabré vive los escándalos de la China Suárez

Rocío Pardo brindó detalles sobre la convivencia y el vínculo que mantiene con Rufina Cabré. La bailarina recordó que el primer contacto se dio de forma natural durante una comida junto a Nicolás Cabré y relató que "Fuimos a cenar los tres y esa noche Nico casi no habló. Nos pusimos a charlar nosotras y pegamos desde el primer día".

Con el tiempo, esa relación inicial se transformó en un compañerismo sólido basado en la confianza. Sobre este presente, Pardo explicó que "La veo casi como una amiga. Nos contamos todo, charlamos, hacemos planes. Ahora vamos a aprovechar para ver obras porque le gusta mucho el teatro. Para mí es una compañera".

En el marco de la crianza, la actual pareja del actor mantiene una postura clara sobre los roles familiares y la disciplina. Al respecto, reveló conversaciones privadas donde se establecen estas pautas y afirmó que "A veces Nico me dice: 'Acá tendrías que decirle que esto no'. Y yo le respondo: “No, ese no es mi trabajo”. Nunca voy a retarla, eso se lo dejo a los padres que son quienes tienen que poner los límites". Su objetivo principal es fortalecer el lazo afectivo sin sobrepasar fronteras de autoridad, manifestando que "Trato de construir el vínculo sin invadir un lugar que no me corresponde".

La exposición mediática de la familia también fue un tema abordado por Pardo, quien analizó cómo afectan las noticias a los más jóvenes. La bailarina sostuvo que "Nosotros podemos leer algo que no nos gusta y seguir adelante; ellos muchas veces no tienen todavía las herramientas para procesarlo. Por suerte ellos tienen mucha conversación y él se ocupa al 100 por ciento".

Asimismo, destacó la entereza de la hija de la China Suárez para manejar los rumores del espectáculo y aseguró que "Es muy madura. Ve comentarios y sigue de largo. Tiene mucho que ver con la enseñanza de sus padres, con que sepa quiénes son realmente su mamá y su papá y que se quede con eso".

Finalmente, Pardo se refirió a la excelente comunicación que mantiene con la madre de la niña. Para ella, la clave del éxito en esta dinámica reside en el trato mutuo, enfatizando que "El respeto y la buena onda tienen que estar porque son fundamentales".

Esta relación cordial permitió incluso que ambas coordinaran detalles personales para eventos familiares importantes. Al respecto, confesó que "Cuando pensamos el vestidito de Rufi para el casamiento hubo cosas que se hablaron entre mujeres. Pero en el día a día, Nico está en todo".