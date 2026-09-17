Revelaron con qué parte de la fortuna de Tini se quedará el hermano Fran

Mientras la intérprete continúa de gira con Futtura, en LAM revelaron detalles sobre el multimillonario convenio que estaría a punto de firmar con su padre, Alejandro Stoessel. Luego de la auditoría que la cantante solicitó al no conocer con precisión la cifra de su patrimonio, se descubrió que el monto superaría los 89 millones de dólares cosechados a lo largo de más de 15 años de trabajo internacional.

A pesar de la polémica desatada entre las partes, el convenio no solo contempla al padre de la artista, sino también a su madre, Mariana Muzlera, y a su hermano Francisco. Según la información difundida por Pilar Smith, la repartición asignaría un 70 por ciento del patrimonio para la propia artista, mientras que el resto se distribuirá en un 15 por ciento para el padre, un 10 por ciento para la madre y un 5 por ciento para el hermano.

Sin embargo, desde el entorno cercano a Alejandro Stoessel calificaron las cifras publicadas como "un verdadero delirio". Smith detalló la postura de esa parte al remarcar que "él dice que el documento no le llegó a sus manos ni está al tanto de esto", y añadió que "me dijeron que ni Dua Lipa tiene 89 millones de dólares". Para argumentar su punto de vista ante los números expuestos, los allegados sostuvieron que "para justificar me dicen que en la pandemia no había facturado nada".

Por otra parte, la controversia rozó de manera indirecta a Francisco Stoessel tras ser vinculado a revelaciones hechas por Santiago Riva Roy. El periodista expuso un supuesto arreglo entre Leandro Paredes y Camila Galante donde el deportista mantendría libertad sentimental a cambio de sostener económicamente a su entorno, mencionando el espacio donde habrían ocurrido encuentros. Sobre ese punto, Riva Roy lanzó que "apuntan a Fran porque es en la casa del hermano de Tini donde se hacen los asaditos y las volteadas", al tiempo que remarcó que "mi amiga que estuvo con Paredes, fue en la casa de Stoessel, en un asado".