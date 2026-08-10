Revelaron cuál es la actitud "de grasa" que tienen Icardi y la China Suárez

En una pausa de las grabaciones del programa PH Podemos Hablar, una conversación privada entre Yanina Latorre y Wanda Nara salió a la luz a través de un video difundido en la plataforma TikTok.

En el clip se observa a la conductora de América hablando por teléfono con la empresaria sobre una fotografía de gran formato que Mauro Icardi compartió recientemente en sus redes sociales. Se trata de un retrato del futbolista junto a la China Suárez que ocupa una pared completa de la residencia que ambos habitan.

Durante el intercambio, Latorre no ocultó su visión estética sobre el objeto decorativo y le comentó a su interlocutora que le parecía "muy grasa, te superó". La charla continuó con un tono de complicidad y bromas referentes a la vivienda de Nara en el edificio Chateau. En ese sentido, la comunicadora le propuso con humor que "Yo quiero un cuadro así tuyo con Migueles, pero vamos a empapelar el Chateau con un rompecabezas".

La pieza en cuestión ya era motivo de disputa mediática previa a esta filtración ocurrida el 10 de agosto de 2026. La propia Wanda Nara había manifestado que el jugador obligó a sus hijas a ensamblar la imagen como si fuera un rompecabezas, versión que el deportista desmintió de forma inmediata.

Icardi había mostrado la pared decorada con ironía, vinculando la situación a las medidas judiciales por la cuota alimentaria de sus hijos, sugiriendo que el cuadro podría ser embargado.

La relación entre las dos mujeres involucradas en la llamada se caracteriza por una cercanía que permite este tipo de comentarios. Yanina Latorre participó en la serie vertical protagonizada por la empresaria, consolidando un vínculo donde las chicanas son frecuentes. Esta nueva repercusión digital añade un capítulo al conflicto entre los protagonistas, quienes suelen utilizar sus plataformas para enviarse mensajes indirectos en medio de procesos legales.

La vivienda donde se encuentra el retrato es conocida en el ambiente como la casa de los sueños y ha sido el escenario de las demostraciones afectivas entre la pareja conformada por Icardi y Suárez. El video de la conversación se viralizó en pocas horas, alcanzando gran cantidad de reproducciones en diversas plataformas y reavivando el debate sobre los gustos de las celebridades.