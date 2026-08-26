Revelaron cuál es la angelita más odiada de todo LAM: "Nadie la quiere"

Durante una visita de Pepe Ochoa al programa que Yanina Latorre conduce en la radio El Observador 107.9, se generó un fuerte intercambio sobre las panelistas que actualmente integran el ciclo LAM, en lo que representa la primera temporada sin la presencia de la conductora. Al ser consultada sobre las nuevas integrantes del panel, muy pocas contaron con el visto bueno de la presentadora, quien aprovechó la oportunidad para manifestar su descontento con la incorporación de Pilar Smith en este ciclo.

Latorre fue contundente al expresar que "Pilar Smith no me gusta" como panelista en el programa. Al profundizar en los motivos de su postura, la conductora sostuvo que "Me parece que se subió a un carro de diva y cree que es la predilecta de Ángel, eso se lo tiene ganar con el tiempo yo estuve 10 años para eso" en referencia al conductor Ángel de Brito. Además, criticó el estilo y la puesta en escena que rodea a su colega frente a las cámaras, señalando que "El cuentito ese de que la tengan que ponchar, ponerle música especial y que abra la libretita... no se gana así, sino dando buena data de primera mano" para marcar una diferencia con la forma en que se construye el prestigio periodístico.

El análisis sobre el comportamiento de Smith dentro del grupo de panelistas continuó con señalamientos sobre la convivencia diaria. Latorre remarcó que "Se la pasa peleando con las compañeras, se queja, no me gusta lo que hace. Se lleva mal con todas, todas me hablan mal de ella" en relación al clima laboral detrás de escena. En ese sentido, diferenció los debates frente a las cámaras de las actitudes personales y aseguró que "Una cosa es ser peleadora al aire, banco, y otra cosa es ser mala compañera" para fundamentar su desaprobación.

A pesar de sus marcadas objeciones sobre la dinámica de trabajo de su compañera de profesión, la conductora reconoció sus condiciones laborales previas al afirmar que "Me parece que lo del cuentito que hace, atrasa muchísimo. Después, es buena periodista" como un rescate de su trayectoria. No obstante, concluyó con un mensaje directo hacia ella al advertirle que "Pilar, si te vas a ofender, mira para otro lado" debido a lo que considera una falta de humor por parte de la periodista. Por el contrario, quienes sí obtuvieron la aprobación de Latorre para formar parte del equipo fueron Juli Argenta, Caro Molinari, la Barby, Karina Iavícoli y Matilda Blanco.