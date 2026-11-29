En medio de un momento decisivo dentro de la Fórmula 1, trascendieron los detalles financieros del vínculo que une a Franco Colapinto y Pierre Gasly dentro de la escudería Alpine. La información salió a la luz durante la emisión de Lape Club Social, donde el conductor Sergio Lapegüe expuso las cifras anuales que percibiría cada corredor por su desempeño en las pistas de la máxima categoría.

Al analizar los números al aire, el periodista sorprendió con la comparación entre ambos contratos vigentes en el equipo francés. "Estuve viendo cuánto gana Gasly y cuánto Colapinto: 12 palos al año Gasly, 1 palo y medio Franco al año. ¿No hay mucha diferencia?", expresó Lapegüe, dejando en evidencia la marcada brecha económica que existe actualmente entre los dos compañeros de garaje.

Según los montos difundidos en el ciclo televisivo, el corredor francés embolsa una suma cercana a los $12.000.000 por cada temporada disputada. En contrapartida, el joven piloto argentino recibe una remuneración anual aproximada de $1.500.000, lo que representa que el europeo percibe ingresos ocho veces superiores a los del representante nacional.

Frente a este escenario, el periodista Leo Paradizo aportó claridad sobre los motivos que justifican semejante distancia entre las remuneraciones de los dos integrantes de Alpine. "Pero Gasly tiene más trayectoria. Igual Colapinto va camino a arreglar un mejor contrato cuando termine este vínculo con Alpine", afirmó el columnista deportivo para contextualizar la situación contractual.

La disparidad responde directamente al recorrido acumulado en la élite del automovilismo mundial, donde el piloto galo cuenta con varias temporadas de rodaje mientras el argentino transita sus primeras experiencias para afianzarse. De este modo, el panorama económico de Colapinto proyecta un crecimiento significativo a futuro, con la posibilidad de renegociar sus ingresos una vez que sume kilómetros, resultados y finalice su acuerdo actual.