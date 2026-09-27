Revelaron detalles sobre la salud de Daniel Osvaldo y crece la preocupación

El exfutbolista Daniel Osvaldo permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal de Llavallol a causa de un complicado cuadro respiratorio y vascular. El exdelantero de Boca Juniors ingresó al centro de salud aquejado por intensos dolores en el tórax y una severa infección en sus vías respiratorias.

Aunque circularon versiones que indicaban una supuesta amputación parcial de tejido pulmonar, su círculo íntimo desmintió de forma rotunda esa operación y explicó que el equipo profesional solo efectuó un lavado quirúrgico en la zona del pulmón. Los especialistas le practicarán estudios complementarios para definir la naturaleza exacta de la lesión detectada entre el pulmón y la pleura.

La condición médica del actual músico incluye obstrucciones venosas con secuelas en un miembro inferior, sumado a un deterioro pulmonar asociado a su adicción al tabaco. Sobre su situación, Ángel de Brito señaló en sus redes sociales: "Ingresó por dolor torácico, presentó derrame pleural y venas tapadas con afectación en una pierna. Fue operado, le hicieron una biopsia y actualmente se encuentra en terapia intensiva, sedado y con compromiso pulmonar por tabaquismo. No tiene obra social. Se encargó de su salud un hermano funcionario. Vive en Banfield alquilando cerca de la cancha y lo acompañan sus hermanos Valeria y Jonhy."

El origen de las especulaciones sobre la gravedad de su salud surgió a partir de informes televisivos donde se indicó un derrame pleural con acumulación de pus. En esos reportes se vinculó el malestar general con el consumo de sustancias y se mencionó que la gestión para su asistencia pública dependió de contactos de su familia, dado que el exjugador carece de cobertura médica privada. Desde su entorno insisten en concentrar los esfuerzos en la recuperación posterior a la intervención y aguardar los resultados anatomopatológicos.

Nacido en Lanús a principios de 1987, Osvaldo realizó sus primeros pasos futbolísticos en el conurbano bonaerense y debutó en primera división con la camiseta de Huracán. Su desempeño lo llevó al fútbol europeo, donde defendió las camisetas de Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna, Espanyol, Roma, Inter de Milán y la Juventus, club con el que conquistó la liga italiana. Su nacionalización le permitió integrar la selección absoluta de Italia, registrando 14 presentaciones oficiales y 4 goles.

Su regreso a la Argentina para vestir los colores de Boca Juniors generó una enorme expectativa en 2015, ganando un torneo local y la Copa Argentina. Sin embargo, su estadía terminó abruptamente por discusiones internas con el cuerpo técnico tras ser sorprendido fumando en los vestuarios. Después de un breve paso por Porto y un cierre profesional en Banfield, se retiró en 2020 para dedicarse a la música al frente de su grupo Barrio Viejo.

En el plano personal, tuvo amplia repercusión mediática por sus parejas de perfil alto como Jimena Barón y Gianinna Maradona, además de haber revelado públicamente en 2024 sus batallas contra la depresión y los tratamientos de salud mental que llevaba adelante.