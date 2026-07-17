A poco más de un mes del trágico choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro, que dejó seis víctimas fatales, entre ellas el youtuber argentino Gaspar "Gaspi" Prim y el cineasta Lucas Vigniale, las autoridades brasileñas dieron a conocer el primer informe oficial sobre el accidente.

El documento, elaborado por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), expone un dato que se convirtió en una de las principales líneas de investigación: una de las aeronaves realizó lo que los especialistas calificaron como un "vuelo invisible".

El helicóptero nunca apareció en los radares

Según el informe preliminar, el helicóptero PP-MAC, en el que viajaban Gaspi, Vigniale, el piloto Alexandre Souza, Lucas Frota y el músico estadounidense Oliver Tree, nunca fue detectado por los radares del Sistema Brasileño de Control del Espacio Aéreo (Sisceab) durante todo el recorrido.

Esa ausencia total de registros llamó la atención de los investigadores, que ahora intentan determinar por qué la aeronave no apareció en los sistemas de monitoreo.

En contraste, el otro helicóptero, matrícula PR-DJJ, sí fue seguido por los radares desde el despegue hasta instantes antes de la colisión. El último registro lo ubicó volando a unos 244 metros de altura y a una velocidad cercana a los 200 kilómetros por hora.

Las rutas se cruzaban

El informe también confirmó que ambos helicópteros tenían planificados recorridos por las Rutas Especiales de Helicópteros (REH) y que coincidían en el tramo comprendido entre los puntos conocidos como Tachas y Piabas, justamente donde ocurrió el impacto, en las inmediaciones del barrio Recreio dos Bandeirantes.

Sin cajas negras y con buenas condiciones climáticas

Los investigadores precisaron además que ninguna de las aeronaves contaba con cajas negras (registradores de datos o de voz), aunque aclararon que la legislación brasileña no obliga a este tipo de helicópteros a disponer de esos equipos.

También descartaron que las condiciones meteorológicas hayan influido en el accidente. Los registros del aeropuerto de Jacarepaguá indicaban buena visibilidad, vientos leves y condiciones aptas para volar al momento de la tragedia.

Mientras continúa el análisis de los restos de ambas aeronaves y de toda la documentación recopilada, el Cenipa remarcó que el informe difundido es preliminar y que la investigación seguirá su curso para determinar con precisión qué provocó el fatal choque que conmocionó a Brasil y a la Argentina.