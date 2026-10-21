Revelaron el motivo oculto del viaje de la China Suárez y Icardi a México

La China Suárez y Mauro Icardi emprendieron un nuevo viaje romántico después de pasar unos días de compras en Miami. La pareja eligió el complejo Xcaret en México para descansar junto a los hijos de la actriz. Este destino paradisíaco fue seleccionado por compromisos laborales concretos del futbolista.

Durante el programa Intrusos emitido por América TV revelaron detalles de la estadía. Adrián Pallares indicó que se hospedan en el mismo hotel donde se realizan los Premios Platino. Por su parte Natalie Weber explicó que la actriz suele concurrir a ese lugar mediante un acuerdo de canje comercial.

La panelista aclaró el verdadero propósito de la estadía en territorio mexicano ante la incertidumbre económica. "Fueron a México porque Mauro tuvo dos reuniones ahí" aseguró la panelista durante la transmisión televisiva. En paralelo surgieron versiones sobre momentos de tensión entre ambos en el complejo hotelero.

Rodrigo Lussich compartió información brindada por un testigo presencial que observó a los protagonistas. "Ella venía muy enojada retando a los pibes y Mauro caminando fastidiado adelante. Medio mala onda él" reveló el conductor sobre la actitud de la pareja durante las vacaciones familiares.