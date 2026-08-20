Revelaron el plan de Icardi para "destruir" poco a poco a Benjamín Vicuña

Durante la emisión de su programa en la emisora radial El Observador, la periodista Marina Calabró se tomó unos minutos al aire para manifestar su indignación ante las recientes publicaciones de Mauro Icardi en redes sociales. El futbolista había cuestionado de manera pública la presencia de Benjamín Vicuña en la vida de sus hijos, lo que desencadenó una fuerte controversia en el ambiente del espectáculo.

Frente a esta exposición pública, la analista de espectáculos cuestionó con dureza la presión que sufre el actor chileno. En su descargo, la periodista lanzó de forma categórica: “¿Qué más quieren de Vicuña? Lo quieren ver deprimido, aniquilado, destruido. ¿Qué esperan de Vicuña? Se lo digo a Icardi y a Suárez”.

Asimismo, defendió el esfuerzo profesional y logístico que realiza el artista para poder cumplir con sus responsabilidades familiares. Calabró argumentó que “Benjamín tiene que lidiar con la idea y la realidad de tener a sus hijos en otro país, encima le andan cronometrando los días porque es una figura y tiene trabajo que utiliza para pasar la cuota alimentaria de sus hijos, como debe ser”, remarcando así la complejidad de su situación actual.

Por otra parte, la conductora puso en duda la autoridad del futbolista para opinar sobre la paternidad ajena, haciendo alusión al conflicto legal y mediático que el delantero mantiene con su exesposa Wanda Nara.

Sobre este punto, Calabró aseveró de forma contundente que “Ahora, que el actual de la madre de tus hijos te venga a dar lecciones de paternidad o de comportamiento moral, no a lugar. Ya ni siquiera hablo de las condiciones personales de Icardi, porque pienso que es el menos indicado”, tildando además de “caradura” la actitud del delantero.

Finalmente, la periodista reflexionó sobre el impacto que este tipo de cruces virtuales generan en los menores de edad y apoyó la decisión del actor de reservar cualquier tipo de declaración para los tribunales de justicia.