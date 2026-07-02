Revelaron el plan del abogado de Morena Rial para que no vaya a la cárcel

Alejandro Cipolla, el representante legal de Morena Rial, brindó precisiones sobre el estado actual de la causa que involucra a la joven. Tras la aprobación de una condena de tres años de prisión efectiva, el letrado explicó que existen chances reales de que su defendida abandone el encierro pronto.

Según sus palabras, "Morena puede quedar en libertad condicional porque, en el caso de las personas que no tienen antecedentes penales, una pena de tres años necesita como requisito temporal ocho meses. Ella ya lo tiene superado, porque se computa la detención en la cárcel y en el arresto domiciliario" para contextualizar el pedido.

El proceso se encuentra en una instancia definitiva ya que "El incidente de la libertad condicional ya está en trámite y avanzado, dio positivo para el arresto y ahora queda que conteste el fiscal. Con eso pasan a resolver. Debería estar la semana que viene" según adelantó el abogado.

Respecto al rol de los funcionarios, Cipolla consideró que "Si el fiscal no se opone, el tribunal no tendría por qué hacerlo" y detalló el funcionamiento sistémico al decir que "Dentro de la Provincia de Buenos Aires, la fiscalía es quien impulsa el poder punitivo del Estado y el tribunal es una suerte de espectador que tiene que evaluar las garantías y las pruebas" durante la entrevista.

La situación de la hija del periodista se diferencia del resto de los imputados. El letrado aclaró que "Los otros que forman parte del expediente están todos detenidos y no van a poder gozar del mismo beneficio porque tienen antecedentes penales" aunque reconoció que "Morena a partir de ahora tendría antecedentes penales" de forma permanente. En cuanto a su presente, destacó que "Morena sigue con su tratamiento psicológico y está estudiando Abogacía en la universidad, con notas excelentes" mostrando una nueva faceta.

Los planes post-libertad incluyen prioridades familiares y laborales. Cipolla adelantó que "Cuando consiga la libertad vamos a empezar con la reiniciación con su hijo Francisco" quien reside en Córdoba. No obstante, todavía restan deudas con la ley en esa provincia, ya que "Tenemos que evaluar el tema de que se fijó una audiencia preliminar en Córdoba por dos expedientes y parte de mi estudio está allá ejerciendo la defensa por una audiencia por hurtos y daños" para cerrar los frentes abiertos.

Finalmente, el profesional reflexionó sobre el impacto de la reclusión en la vida de la mediática. "Yo creo que Morena aprendió de estar presa ocho meses, fue una lección más que importante en su vida. Por eso ahora empezó a estudiar" afirmó con seguridad. Además, reveló una propuesta profesional para el futuro cercano al asegurar que "Es más probable que venga a mi estudio a trabajar para que se vaya empapando de Abogacía" una vez recuperada su libertad.